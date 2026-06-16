Физики из Австрии представили первые в мире работающие ядерные часы. Новое устройство обещает стать самым точным измерителем времени в истории и помочь в поиске неизвестных законов природы.

Исследователи из Венского технического университета сообщили о создании первых в мире действующих ядерных часов. Разработка считается важным прорывом в физике и может открыть новые возможности для изучения фундаментальных свойств Вселенной.

В отличие от современных атомных часов, которые отсчитывают время по колебаниям электронов вокруг атомного ядра, новая технология использует изменения энергетического состояния самого атомного ядра.

Для создания устройства учёные использовали редкий изотоп тория-229. Его ядра были встроены в кристаллы фторида кальция и подвергались воздействию ультрафиолетового лазера. Особенность тория-229 заключается в том, что для изменения состояния его ядра требуется сравнительно небольшое количество энергии.

Работа над проектом продолжалась более двадцати лет. Впервые идея создания ядерных часов была предложена ещё в 2003 году, однако реализовать её на практике удалось только сейчас.

По словам исследователей, ядро атома гораздо лучше защищено от внешних воздействий, чем электронная оболочка. Благодаря этому ядерные часы могут оказаться значительно точнее и стабильнее самых совершенных атомных часов, используемых сегодня.

Новую технологию уже применили в исследованиях тёмной материи — загадочной субстанции, которая, по мнению учёных, составляет большую часть материи во Вселенной. Использование ядерных часов позволило уточнить параметры некоторых теоретических моделей сверхлёгкой тёмной материи.

Несмотря на успешные испытания, разработчики признают, что устройство пока находится на ранней стадии развития и требует дальнейшего совершенствования.

Появление первых ядерных часов может стать началом новой эпохи в точных измерениях. Учёные надеются, что в будущем эта технология поможет обнаружить неизвестные физические явления и приблизит человечество к разгадке самых больших тайн Вселенной.