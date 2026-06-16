С 1 января 2026 года в Беларусь прибыли 91 777 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси – Литвы, Латвии и Польши. Такие данные привели в Государственном пограничном комитете.

Всего с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 1 349 946 жителей Европы. Из Латвии прибыли 430 947 иностранцев, из Литвы – 696 269, из Польши – 149 648. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 73 082 человека.

Напомним, безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан Литвы, Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, был введён с 15 апреля 2022 года, для граждан Польши – с 1 июля 2022 года. Изначально безвиз был введён до 31 декабря 2022 года, однако этот срок был продлён специальным указом сначала до 31 декабря 2023 года, а затем и на весь 2024 год. С 19 июля 2024 года был введён «расширенный безвиз» для граждан 35 стран Европы. Он продлён до 31 декабря 2026 года.