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Датский музей под открытым небом признан лучшим в Европе 0 23

Культура &
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Музей под открытым небом Den Gamle By

Музей под открытым небом Den Gamle By

В испанском Бильбао состоялась церемония вручения одной из самых престижных музейных наград Европы — премии «Европейский музей года — 2026». Главный приз получил датский музей под открытым небом Den Gamle By, который жюри назвало примером современного подхода к сохранению исторического наследия.

Название музея переводится как «Старый город», однако его концепция выходит далеко за рамки традиционного показа прошлого. Пространство представляет собой живой исторический город, где посетители могут познакомиться с жизнью разных эпох — от XVII века до начала XXI столетия. Экспозиции позволяют буквально пройти через несколько столетий истории, наблюдая, как менялись быт, архитектура и повседневная жизнь людей.

Эксперты особо отметили способность музея связывать исторические события с актуальными общественными темами. Здесь не только рассказывают о прошлом, но и поднимают вопросы миграции, экологии, устойчивого развития и социальной интеграции. По мнению жюри, именно такой подход делает музей важным культурным и образовательным центром современности.

Высокую оценку получили и экологические инициативы учреждения. В музее сохраняют старинные сорта растений, проводят занятия по экологическому садоводству, обучают традиционным ремеслам и реставрации исторических зданий. Значительную роль в работе комплекса играют волонтёры, активно участвующие в культурной жизни региона.

Премия «Европейский музей года» вручается с 1977 года под эгидой Совет Европы и считается одной из самых авторитетных наград в музейной сфере. В этом году среди лауреатов также оказались молодёжный музей Young V&A, словенский Институт безумия в Трате, а также музеи из Швейцарии, Германии и Финляндии, отмеченные за инклюзивность, работу с местными сообществами и экологическую устойчивость.

Следующая, юбилейная церемония вручения премии пройдёт весной 2027 года в Берне.

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#история #образование #миграция #экология #культура #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
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