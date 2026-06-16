Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Брэд Питт и боевой пёс против дикой природы: вышел трейлер фильма «Сердце зверя» 0 23

Культура &
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из трейлера фильма "Сердце зверя"

Кадр из трейлера фильма "Сердце зверя"

Кинокомпания Paramount представила первый трейлер приключенческого триллера «Сердце зверя» (Heart of the Beast), главную роль в котором исполнил Брэд Питт. Новая картина режиссёра Дэвида Эйера обещает стать напряжённой историей о выживании, дружбе и борьбе с суровой стихией.

По сюжету бывший офицер американского спецназа Джеймс Белмонт вместе со своим боевым псом Одином оказывается в смертельно опасной ситуации после авиакатастрофы в глухих районах Аляски. Оставшись один на один с холодом, голодом и хищниками, герой вынужден использовать весь свой опыт, чтобы выбраться к людям. Его главным союзником становится верный четвероногий напарник, с которым они прошли не одно испытание.

Трейлер демонстрирует не только суровые пейзажи Аляски и напряжённые сцены борьбы за жизнь, но и эмоциональную историю о крепкой связи человека и собаки. Героям предстоит противостоять стае волков, преодолевать опасные природные препятствия и постоянно бороться за выживание.

Режиссёром фильма выступил Дэвид Эйер, ранее работавший с Питтом над военной драмой «Ярость». Помимо Брэда Питта, в картине снялись Дж. К. Симмонс и Анна Лэмб.

Мировая премьера фильма «Сердце зверя» запланирована на 25 сентября 2026 года.

×
Читайте нас также:
#культура #Аляска #Брэд Питт #дружба
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Актер Хью Джекман может сыграть в новой версии «Острова сокровищ»
Изображение к статье: «Побег из Нью-Йорка»
Изображение к статье: Кадр из фильма ужасов «Одержимость»
Изображение к статье: Рига готовится к Лиго. Фото: LETA

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ремонт дорог
Бизнес
Изображение к статье: Чай.
Люблю!
Изображение к статье: Больница Страдыня
Наша Латвия
Изображение к статье: Мячи FIFA
Спорт
Изображение к статье: Китаец-модник
ЧП и криминал
Изображение к статье: Выгрузка мусора
Бизнес
1
Изображение к статье: Ремонт дорог
Бизнес
Изображение к статье: Чай.
Люблю!
Изображение к статье: Больница Страдыня
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео