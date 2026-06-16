Кинокомпания Paramount представила первый трейлер приключенческого триллера «Сердце зверя» (Heart of the Beast), главную роль в котором исполнил Брэд Питт. Новая картина режиссёра Дэвида Эйера обещает стать напряжённой историей о выживании, дружбе и борьбе с суровой стихией.

По сюжету бывший офицер американского спецназа Джеймс Белмонт вместе со своим боевым псом Одином оказывается в смертельно опасной ситуации после авиакатастрофы в глухих районах Аляски. Оставшись один на один с холодом, голодом и хищниками, герой вынужден использовать весь свой опыт, чтобы выбраться к людям. Его главным союзником становится верный четвероногий напарник, с которым они прошли не одно испытание.

Трейлер демонстрирует не только суровые пейзажи Аляски и напряжённые сцены борьбы за жизнь, но и эмоциональную историю о крепкой связи человека и собаки. Героям предстоит противостоять стае волков, преодолевать опасные природные препятствия и постоянно бороться за выживание.

Режиссёром фильма выступил Дэвид Эйер, ранее работавший с Питтом над военной драмой «Ярость». Помимо Брэда Питта, в картине снялись Дж. К. Симмонс и Анна Лэмб.

Мировая премьера фильма «Сердце зверя» запланирована на 25 сентября 2026 года.