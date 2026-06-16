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Умерла актриса Алиса Песоцкая, сыгравшая в фильме «О чём говорят мужчины» 0 426

Lifenews
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Умерла актриса Алиса Песоцкая, сыгравшая в фильме «О чём говорят мужчины»

Ушла из жизни 54-летняя актриса Алиса Песоцкая. Знаменитость скончалась 3 июня, однако информация о ее смерти появилась только недавно.

ААктриса театра и кино Алиса Песоцкая скончалась в возрасте 54 лет. Артистка, известная зрителям по фильмам и сериалам, ушла из жизни 3 июня.

Стало известно о смерти российской актрисы Алисы Песоцкой. Она скончалась 3 июня на 55-м году жизни.

Алиса Песоцкая родилась 12 мая 1972 года в Москве. В 1998 году окончила актёрско-режиссёрский курс Всероссийского фонда культуры, после чего работала в Молодёжном камерном театре «Славичи».

Свою карьеру в кино она начала ещё в 1989 году, снявшись в фильме режиссёра Михаила Козакова «Визит дамы». На съёмочной площадке её партнёрами стали известные советские актёры Екатерина Васильева и Валентин Гафт.

Широкой аудитории Песоцкая также запомнилась по комедии «О чём говорят мужчины», вышедшей в 2010 году. В картине она работала вместе с Леонидом Барацем, Александром Демидовым, Ростиславом Хаитом, Камилем Лариным и Ниной Руслановой.

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Кроме того, актриса снималась в популярных телесериалах «Врачебная тайна», «Атлантида», «Дом образцового содержания» и ряде других проектов.

Последней работой Алисы Песоцкой стала военная драма «СВОИ. Баллада о войне», вышедшая в 2025 году. В этом фильме она исполнила роль медсестры.

Причина смерти актрисы не уточняется.

За годы творческой карьеры Алиса Песоцкая сыграла десятки ролей в театре и кино. Коллеги и поклонники запомнят её как талантливую актрису, посвятившую искусству большую часть своей жизни.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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