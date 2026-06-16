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32-летняя итало-американская звезда Ариана Гранде выступила против Трампа 0 35

Lifenews
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хрупкая артистка отличилась твердой гражданской позицией.

Певицу возмутило использование Белым Домом ее хита.

Белый дом не раз подвергался критике за использование популярной музыки в соцсетях без согласия музыкантов. Теперь администрация Трампа решила использовать хит Арианы Гранде.

Певица и актриса Ариана Гранде стала очередной поп-звездой, раскритиковавшей Белый дом после того, как тот без разрешения использовал её музыку в публикации в соцсетях, продвигавшей Иммиграционную и таможенную полицию США (ICE).

В ролике TikTok, опубликованном 9 июня 2026 года и демонстрирующем задержания, проводимые ICE, Белый дом использовал песню Арианы Гранде «Bye» в качестве саундтрека.

В подписи администрация написала: «Bye-bye. Президент Трамп обеспечил самую защищённую границу в истории».

Гранде, которая сейчас находится в туре Eternal Sunshine в поддержку своего нового альбома, ответила в комментариях: «Пожалуйста, никогда больше не используйте мою музыку в связи с этим варварским, бесчеловечным, чудовищным бредом».

Этот комментарий быстро привлёк внимание в сети, но позже был скрыт аккаунтом Белого дома. Однако американская певица позаботилась о том, чтобы её послание осталось на виду, опубликовав в соцсетях несколько скриншотов комментария.

Все комментарии Арианы Гранде были удалены командой, отвечающей за соцсети администрации.

В ответ на использование песни администрацией Трампа команда Гранде добилась удаления аудиодорожки с платформы. Ролик TikTok, продвигающий иммиграционную политику администрации, по-прежнему доступен, но уже без звука.

Ариана Грaнде-Бутера родилась 26 июня 1993 года в городе Бока-Ратон, штат Флорида. Она — дочь Джоан Гранде, уроженки Бруклина и генерального директора компании Hose-McCann Communications, производителя морского коммуникационного оборудования, принадлежащего семье Гранде с 1964 года, и Эдварда Бутеры — владельца фирмы графического дизайна в Бока-Ратоне. По происхождению Ариана — итальянка; она неоднократно подчёркивала свою принадлежность к итало-американской культуре, указывая на сицилийские и абруццкие корни.

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#звезды #музыка #TikTok #социальные сети #белый дом #политика
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