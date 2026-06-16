Одной из самых впечатляющих находок стали два крупных колодца, соединённые со сложной гидротехнической системой.

В историческом центре Каира археологи обнаружили остатки крупной системы водоснабжения мамлюкского периода (эпохи правления Мамлюкского султаната в Египте и Сирии в XIII–XVI веках) и древнюю мечеть неподалёку от Цитадели Салах ад-Дина – султана Египта и Сирии, который в XII веке объединил значительную часть мусульманского Востока и отвоевал у крестоносцев Иерусалим.

Раскопки проводила совместная египетско-французская экспедиция под руководством Высшего совета по древностям Египта и Французского института восточной археологии (IFAO). Работы стали частью долгосрочного проекта по изучению и документированию исторических памятников вокруг знаменитой каирской цитадели, которая считается одной из важнейших достопримечательностей исламского мира.

Одной из самых впечатляющих находок стали два крупных колодца, соединённые со сложной гидротехнической системой, которая снабжала водой цитадель и соседние районы города.

В неё входили водоподъёмные колёса, каменные каналы и Каирский акведук – одно из крупнейших инженерных сооружений средневекового Каира. В комплекс также входили другие конструкции, которые обслуживали сложную систему. Среди них – дорожки, по которым передвигались животные, вращавшие водоподъёмные механизмы, складские помещения и резервуары для воды, подключённые к общей сети.

По словам исследователей, находки позволяют лучше понять уровень инженерной мысли и городского планирования в эпоху мамлюков, когда Каир был одним из главных политических и культурных центров исламского мира.

«Одним из результатов этого проекта стало то, что нам удалось раскрыть сложную систему водоснабжения, которая на протяжении многих веков обеспечивала водой цитадель и окружающие кварталы», – заявили представители проекта.

Во время работ археологи также сделали важное открытие в историческом районе Хаттаба в Каире. Там они обнаружили часть мечети мамлюкского периода, которая долгие годы оставалась скрытой под более поздними городскими постройками.

Среди сохранившихся архитектурных элементов оказались михраб (молитвенная ниша, указывающая направление на Мекку), часть стены киблы, каменный пол и другие фрагменты постройки.

Рядом археологи нашли несколько захоронений исламского периода. Это позволяет предположить, что в разные эпохи данное место использовалось не только для религиозных целей, но и как место погребения.

Кроме того, специалисты обнаружили множество предметов, которые помогают восстановить картину повседневной жизни исторического Каира.

Среди находок оказались керамические сосуды, которые, как считается, использовались для подъёма воды, монеты мамлюкской и османской эпох, украшения, печати и предметы быта XVIII–XIX веков.

По мнению экспертов, эта коллекция свидетельствует о длительном и непрерывном заселении района. Она также даёт ценную информацию о торговле, ремесленном производстве и социальной жизни в исламский период истории города.

Исторический Каир, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, хранит одни из лучших образцов средневековой исламской архитектуры. Район Цитадели Салах ад-Дина уже давно представляет большой интерес для археологов благодаря своей важной роли в военной, политической и религиозной истории Египта.

Цитадель была построена в XII веке при Салах ад-Дине, за что и получила свое название. На протяжении почти семисот лет она служила резиденцией правителей Египта и главным укреплённым центром государственной власти.

Сейчас специалисты продолжают документировать и сохранять обнаруженные объекты. Они рассчитывают, что дальнейшие исследования принесут новые открытия.

Учёные надеются, что проект позволит сохранить малоизвестные страницы истории Каира и даст новые сведения о развитии города в один из наиболее значимых периодов его прошлого.