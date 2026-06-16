Шведский парламент одобрил закон, который обязывает ряд государственных служащих информировать полицию о людях, находящихся в стране без законного права на проживание. Решение вызвало острую дискуссию и было принято с перевесом всего в два голоса.

Швеция сделала ещё один шаг к ужесточению миграционной политики. В понедельник парламент страны одобрил закон, согласно которому сотрудники ряда государственных учреждений будут обязаны сообщать властям о людях, которые, предположительно, находятся в стране без необходимых документов на проживание.

За принятие закона проголосовали 174 депутата, против выступили 172. Столь небольшой разрыв показывает, насколько спорным оказался этот вопрос как среди политиков, так и в обществе.

Новые правила затронут работников налоговой службы, агентств занятости, системы социального страхования, пенитенциарной и пробационной служб, а также некоторых других государственных структур. Если у сотрудника появятся основания полагать, что человек находится в стране нелегально, он должен будет передать эту информацию полиции.

При этом из-под действия закона выведены представители ряда профессий, работа которых связана с особым доверием. Исключение сделали для учителей, врачей и социальных работников.

Закон стал частью более широкой политики по усилению контроля над миграцией и ускорению возвращения на родину лиц, не имеющих права находиться в Швеции. Для властей ключевой задачей остаётся повышение эффективности депортационных процедур. В правительстве считают, что государственные учреждения должны помогать выявлять людей, которые остаются в стране незаконно.

Однако критики предупреждают о возможных последствиях. По их мнению, новые правила могут привести к тому, что мигранты начнут избегать контактов с государственными учреждениями, опасаясь передачи информации правоохранительным органам.

Дискуссия вокруг закона выходит далеко за рамки миграционной политики. Фактически речь идёт о поиске баланса между контролем за соблюдением законодательства и защитой прав человека.

Ранее группа исследователей из шведских университетов заявляла, что подобные меры могут способствовать расовому профилированию и создавать дополнительные риски для уязвимых групп населения. Представители правозащитных организаций также предупреждают, что обязанность сообщать о людях без документов может подорвать доверие к государственным институтам.

Принятие закона происходит на фоне изменений миграционной политики в Европейском союзе. Новые общеевропейские правила предусматривают более быстрые процедуры рассмотрения дел и депортации лиц, которым отказано в праве на пребывание.

Новый закон стал одним из самых спорных миграционных решений последних лет в Швеции и, вероятно, ещё долго будет оставаться предметом общественных и политических дискуссий.