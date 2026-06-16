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Беременна ли 38-летняя Рианна в четвертый раз, выяснится совсем скоро 0 66

Lifenews
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Счастливая творческая пара.

"Она самый обаятельный и искренний человек на свете".

A$AP Rocky в шутку назвал себя “фанатом номер один” Рианны, попросив ее подписать обложку журнала W. Забавный случай произошел во время матча НБА. Когда пару заметили у газетного киоска, один из поклонников запечатлел на видео, как 37-летний Роки держит в руках обложку недавнего номера журнала W с Рианной и просит у нее автограф.

Я твой поклонник уже давно, — сказал Роки 38-летней Рианне. — Извините, мисс, не могли бы вы подписать это для меня? Напишите “отцу моего будущего ребенка”.

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Затем артистка ответила, что он "ее фанат", а она “его фанатка”, а также посмеялась над шуткой про будущего малыша. Сейчас у пары трое детей: сыновья RZA и Риот, а также дочь Роки, которая родилась в сентябре 2025 года.

"Она сильно изменилась, потому что за это время стала матерью, и это, безусловно, меняет человека, — сказал Роки о своей возлюбленной. — Но эта женщина всегда была волшебной. С философской точки зрения, ее подход к жизни находится на совершенно другом уровне. Она самый обаятельный и искренний человек на свете. Ее энергия не имеет себе равных — она единственная в своем роде. Я просто обожаю ее".

В сети обсуждают возможную беременность Рианны, которая родила третьего ребёнка в сентябре прошлого года. Ранее певицу заметили в Париже, где она, судя по всему, пыталась скрыть живот с помощью мешковатой одежды и большой сумки во время шопинга в бутике Jimmy Choo. Поклонники сразу начали выдвигать предположения о том, что звезда может ожидать четвёртого ребёнка от A$AP Rocky.

В 2021 году американский рэпер ASAP Rocky рассказал о том, что он встречается с Рианной. 31 января 2022 года появилась информация, что пара ожидает первенца. 13 мая 2022 года родился первый сын пары Риза Ателстон Майерс (RZA Athelston Mayers). Его назвали в честь продюсера и лидера реп-группы Wu-Tang Clan, Роберта Фитцджеральда Диггса, который выступал под сценическим псевдонимом RZA. 12 февраля 2023 года во время концерта на «Супербоуле» Рианна сообщила о второй беременности. 1 августа 2023 года родился второй сын пары, которого назвали Riot Rose Mayers (Рает Роуз Майерс). В ночь с 5 на 6 мая 2025 года на Мет Гала-2025 в Нью-Йорке подтвердилась третья беременность Рианны, там она появилась вместе со своим мужем A$AP Rocky. 13 сентября 2025 года родила дочь Rocki Irish Mayers (Роки Айриш Майерс).

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#мода #шоу-бизнес #музыка #семья #беременность #Рианна #сплетни #знаменитости #слухи
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