После десяти лет обсуждений Европейский союз согласовал новые правила защиты авиапассажиров. Согласно им, авиакомпании больше не смогут взимать дополнительную плату за ручную кладь установленного размера, а пассажиры по-прежнему будут иметь право на денежную компенсацию при длительных задержках рейсов.

Европейский союз утвердил новые правила, регулирующие права авиапассажиров. Одним из самых заметных изменений станет запрет на взимание дополнительной платы за ручную кладь на рейсах, включая бюджетные авиакомпании, сообщает NOS.

Согласно новым нормам, пассажиры смогут бесплатно брать на борт личную вещь размером до 40×30×15 сантиметров, а также небольшой чемодан на колёсах весом до семи килограммов.

При этом авиаперевозчики сохранят право предлагать более дешёвые билеты пассажирам, которые путешествуют без ручной клади.

Представители авиационной отрасли уже предупредили, что новые требования могут привести к росту стоимости авиабилетов, поскольку компаниям придётся компенсировать потерю дополнительных доходов.

Компенсации за задержки сохраняются

Переговоры между Европейской комиссией, Европарламентом и странами ЕС по поводу новых правил продолжались почти десять лет.

Ранее Еврокомиссия предлагала увеличить минимальное время задержки, дающее право на компенсацию, с трёх до пяти часов. Некоторые государства также выступали за пересмотр размеров выплат, считая их слишком обременительными для авиакомпаний.

Однако в итоге размеры компенсаций остались прежними и соответствуют действующему законодательству, принятому ещё в 2004 году.

Новая редакция правил уточняет размеры выплат:

до 300 евро за задержку рейсов протяжённостью более 3500 километров;

до 600 евро, если задержка превышает четыре часа или рейс был отменён.

Когда новые правила вступят в силу

Соглашение должно быть официально утверждено и затем одобрено Европейским парламентом. Ожидается, что депутаты поддержат документ, поскольку он был согласован делегацией, представлявшей парламент на переговорах.

Предполагается, что новые нормы начнут действовать уже в следующем году.

Права авиапассажиров ЕС распространяются на все рейсы, вылетающие из стран Евросоюза, а также на рейсы в ЕС, выполняемые европейскими авиакомпаниями.

Если новые правила окончательно вступят в силу, пассажиры бюджетных авиалиний смогут заметно сэкономить на перелётах, поскольку ручная кладь станет бесплатной. Одновременно сохраняются важные гарантии компенсаций за задержки и отмену рейсов, что укрепляет защиту прав путешественников в Европе.