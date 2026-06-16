По данным источников издания Axios , Ретклифф заявил Трампу и другим высокопоставленным чиновникам, что разведывательные данные, полученные американскими спецслужбами, вызывают серьезные сомнения в готовности Ирана пойти на уступки в ядерной сфере, которых добиваются США в рамках какого-либо окончательного соглашения.

Согласно этим данным, якобы "то, как иранские чиновники обсуждали соглашение между собой, не соответствовало тому, что они говорили посредникам и США".

"Разведданные свидетельствуют о том, что намерения Ирана не соответствуют его обязательствам по условиям соглашения", - утверждает один из источников.

Ранее Трамп объявил об окончании боевых действий между США и Ираном. Соглашение должно быть подписано в пятницу в Швейцарии. Лидер США объявил, что Ормузский пролив уже открывается, поскольку США сняли блокаду с иранских судов, а Тегеран не будет обстреливать нефтяные танкеры.

Подробности соглашения пока не разглашаются. Однако есть данные, что обсуждение ядерной программы Ирана состоится уже после подписания перемирия.