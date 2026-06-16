Беларусь продолжает переговоры с США о масштабной сделке, которая может включать снятие части санкций, инвестиции и политические договорённости. На фоне самостоятельных шагов Минска и изменений в политике других постсоветских стран всё чаще звучат вопросы о том, сохраняет ли Россия прежнее влияние на своих ближайших партнёров.

Лидер Беларуси Александр Лукашенко в последние месяцы активно развивает контакты с Вашингтоном, параллельно сохраняя союзнические отношения с Москвой. По данным, приведённым в публикации nra.lv, Минск согласился на ряд американских условий, добился частичного смягчения санкций и продолжает обсуждать с США более масштабное соглашение.

Одновременно Лукашенко вновь предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявив, что Беларусь не намерена участвовать в войне против Украины ни в военном, ни в гражданском формате. Украинская сторона, впрочем, относится к таким инициативам скептически, считая Минск слишком тесно связанным с Кремлём.

Что получает Беларусь

Главный интерес Минска — экономика.

Беларусь остаётся под серьёзным санкционным давлением, а промышленность сталкивается со снижением производства. В этих условиях даже частичное восстановление доступа к зарубежным рынкам имеет для страны большое значение.

Одним из ключевых элементов переговоров стал проект Нежинского горно-обогатительного комбината — крупного калийного предприятия, которое Минск предлагает американским инвесторам. По данным публикации, белорусские власти рассматривают сделку как способ привлечь деньги в экономику и одновременно улучшить отношения с США.

Почему это важно для России

Особое внимание наблюдателей привлекает не сам факт переговоров, а то, что они ведутся фактически без участия Москвы.

Беларусь традиционно считается самым близким союзником России на постсоветском пространстве. Однако автор статьи отмечает, что экономические интересы Минска далеко не всегда совпадают с геополитическими интересами Кремля. Поэтому Лукашенко пытается сохранить сотрудничество с Россией, одновременно расширяя контакты с Западом и Китаем.

На этом фоне приводятся и другие примеры изменений в регионе: победа партии Никола Пашиняна в Армении, активные контакты Еревана с европейскими партнёрами и самостоятельная политика Казахстана. Всё это рассматривается как признаки постепенной трансформации постсоветского пространства.

«Большая сделка» с США

Сам Лукашенко неоднократно подтверждал, что переговоры с американской стороной выходят далеко за рамки темы политзаключённых и санкций.

В интервью российскому телеканалу RT он заявил, что речь идёт о гораздо более широком соглашении, которое должно учитывать интересы обеих сторон. По словам белорусского лидера, он готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, если для неё будут созданы необходимые условия.

Эксперты, опрошенные в публикации, считают, что Лукашенко заинтересован не только в снятии санкций и инвестициях, но и в дополнительных гарантиях безопасности на фоне нестабильной международной обстановки.

Что дальше

Несмотря на активные контакты Минска и Вашингтона, говорить о резком развороте Беларуси от России пока преждевременно.

Белорусская экономика, безопасность и политическая система по-прежнему тесно связаны с Москвой. Однако сама возможность самостоятельных переговоров с США показывает, что даже ближайшие союзники России всё чаще стараются проводить собственную внешнюю политику и искать дополнительные варианты поддержки своих интересов.