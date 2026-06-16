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Бонни Тайлер вышла из комы: близкие рассказали о состоянии легендарной певицы 0 144

Lifenews
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бонни Тайлер

Поклонники Бонни Тайлер получили долгожданную хорошую новость. Легендарная исполнительница хита Total Eclipse of the Heart вышла из искусственной комы после тяжёлых осложнений, однако её состояние по-прежнему остаётся серьёзным.

Британская певица Бонни Тайлер вышла из искусственной комы, в которой находилась после экстренной операции на кишечнике. Об этом сообщили её родственники и представители артистки.

75-летняя звезда продолжает лечение в отделении интенсивной терапии больницы города Фару в Португалии. Несмотря на тяжёлое состояние, врачи отмечают положительную динамику и рассчитывают на её полное восстановление.

По данным британских СМИ, в апреле певица почувствовала сильные боли в животе. После обследования врачи диагностировали серьёзное повреждение кишечника, потребовавшее срочной операции. Впоследствии возникли осложнения, из-за которых медики были вынуждены ввести артистку в искусственную кому.

Семья певицы сообщила, что процесс восстановления идёт медленно, но специалисты настроены оптимистично. В связи с болезнью отменены или перенесены все концерты Бонни Тайлер до конца августа. При этом её команда надеется, что артистка сможет вернуться на сцену уже осенью.

Бонни Тайлер получила мировую известность благодаря хитам It's a Heartache, Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero. Её узнаваемый хрипловатый голос сделал певицу одной из самых ярких звёзд мировой поп- и рок-сцены.

Пока Бонни Тайлер продолжает борьбу за восстановление, поклонники по всему миру желают ей скорейшего выздоровления. Последние сообщения врачей дают повод для осторожного оптимизма: самое тяжёлое, похоже, уже позади.

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#музыка #певица #концерты #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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