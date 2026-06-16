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Как сделать мутный бульон прозрачным: советы по варке 1 90

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать мутный бульон прозрачным: советы по варке

Мутный бульон нежелателен для приготовления холодца или заливного, так как внешний вид таких блюд может быть непривлекательным.

 

Некоторые супы, приготовленные на непрозрачном бульоне, также могут выглядеть неаппетитно.

Очистить бульон можно с помощью абсорбента — компонента, который впитывает лишние частицы.

Вопрос, который возникает у кулинаров: «Какой продукт может стать спасительным средством?»

Что добавить в кастрюлю

Сырая белая часть яйца может собрать всю взвесь. Для трех литров бульона достаточно двух белков.

В качестве альтернативы можно использовать размятую скорлупу яйца.

Важно: эти продукты не следует добавлять в кипящий бульон. Белок или скорлупа должны быть добавлены, когда бульон немного остыл.

После добавления компонентов можно снова включить огонь.

При повторном доведении жидкости до кипения абсорбент соберет всю взвесь, и останется только удалить ее шумовкой.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете приготовить прозрачный бульон, который сохранит яркий вкус.

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