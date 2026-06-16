Мутный бульон нежелателен для приготовления холодца или заливного, так как внешний вид таких блюд может быть непривлекательным.

Некоторые супы, приготовленные на непрозрачном бульоне, также могут выглядеть неаппетитно.

Очистить бульон можно с помощью абсорбента — компонента, который впитывает лишние частицы.

Вопрос, который возникает у кулинаров: «Какой продукт может стать спасительным средством?»

Что добавить в кастрюлю

Сырая белая часть яйца может собрать всю взвесь. Для трех литров бульона достаточно двух белков.

В качестве альтернативы можно использовать размятую скорлупу яйца.

Важно: эти продукты не следует добавлять в кипящий бульон. Белок или скорлупа должны быть добавлены, когда бульон немного остыл.

После добавления компонентов можно снова включить огонь.

При повторном доведении жидкости до кипения абсорбент соберет всю взвесь, и останется только удалить ее шумовкой.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете приготовить прозрачный бульон, который сохранит яркий вкус.