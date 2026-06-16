Зефир — это вкусное и нежное кондитерское изделие, которое любят взрослые и дети.
Диетологи также ничего не имеют против этого лакомства, особенно если оно приготовлено по рецепту в домашних условиях.
Ингредиенты:
- свежие яблоки — 4 шт.;
- корица и ванилин — щепотка;
- сахар — 0,725 г;
- яичный белок — 1 шт.;
- агар-агар — 8 г;
- вода — 160 мл.
Пошаговое приготовление:
- Яблоки чистят и нарезают дольками.
- Можно запечь фрукты в духовке или поставить в микроволновую печь на 5 минут.
- Далее делают яблочное пюре и с помощью 250-граммового стакана перемещают пюре в глубокую миску.
- Добавляют ваниль и корицу, а также 250 г сахара. Все компоненты перемешивают и ждут, пока остынет. За это время можно приготовить кулинарные мешки с насадками и противень для выкладывания зефира.
- 4 ч. л. агар-агара смешивают с водой и дают настояться не менее 10 минут.
- В остывшее пюре с сахаром добавляют половину приготовленного яичного белка и взбивают миксером не менее 2 минут.
- Добавляют остальной белок и взбивают до тех пор, пока масса не побелеет и не увеличится.
- Агар-агар ставят на медленный огонь. Не доводят до кипения, но полностью растворяют ингредиент в воде.
- Не остужая, тонкой струей вливают в миску с пюре и не перестают взбивать.
- Миксером работают до тех пор, пока масса не получится густой, практически не стекающей с венчика.
- Раскладывают в кулинарные мешки и выкладывают на противень небольшими розочками, оставляют на ночь для застывания при комнатной температуре.
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