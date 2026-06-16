Диетологи также ничего не имеют против этого лакомства, особенно если оно приготовлено по рецепту в домашних условиях.

Ингредиенты:

свежие яблоки — 4 шт.;

корица и ванилин — щепотка;

сахар — 0,725 г;

яичный белок — 1 шт.;

агар-агар — 8 г;

вода — 160 мл.

Пошаговое приготовление: