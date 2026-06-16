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Как приготовить зефир в домашних условиях: простой рецепт 0 48

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить зефир в домашних условиях: простой рецепт

Зефир — это вкусное и нежное кондитерское изделие, которое любят взрослые и дети.

Диетологи также ничего не имеют против этого лакомства, особенно если оно приготовлено по рецепту в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • свежие яблоки — 4 шт.;
  • корица и ванилин — щепотка;
  • сахар — 0,725 г;
  • яичный белок — 1 шт.;
  • агар-агар — 8 г;
  • вода — 160 мл.

Пошаговое приготовление:

  1. Яблоки чистят и нарезают дольками.
  2. Можно запечь фрукты в духовке или поставить в микроволновую печь на 5 минут.
  3. Далее делают яблочное пюре и с помощью 250-граммового стакана перемещают пюре в глубокую миску.
  4. Добавляют ваниль и корицу, а также 250 г сахара. Все компоненты перемешивают и ждут, пока остынет. За это время можно приготовить кулинарные мешки с насадками и противень для выкладывания зефира.
  5. 4 ч. л. агар-агара смешивают с водой и дают настояться не менее 10 минут.
  6. В остывшее пюре с сахаром добавляют половину приготовленного яичного белка и взбивают миксером не менее 2 минут.
  7. Добавляют остальной белок и взбивают до тех пор, пока масса не побелеет и не увеличится.
  8. Агар-агар ставят на медленный огонь. Не доводят до кипения, но полностью растворяют ингредиент в воде.
  9. Не остужая, тонкой струей вливают в миску с пюре и не перестают взбивать.
  10. Миксером работают до тех пор, пока масса не получится густой, практически не стекающей с венчика.
  11. Раскладывают в кулинарные мешки и выкладывают на противень небольшими розочками, оставляют на ночь для застывания при комнатной температуре.
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