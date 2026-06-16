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Почему рыба бывает красной и белой? 0 26

В мире животных
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему рыба бывает красной и белой?

Из-за различной способности накапливать пигменты.

 

Когда-то «красной рыбой» называли осетровые виды, такие как белуга, севрюга, осетр и стерлядь. Это название не было связано с их цветом, а указывало на особую пищевую ценность этих рыб.

Позже так стали именовать лососей из-за красно-оранжевого цвета их мяса. В мышечных тканях этих рыб накапливаются пигменты, получаемые из панцирей ракообразных, которыми они питаются.

У лососей с другим рационом мясо остается беловато-полупрозрачным, как у большинства рыб. Ракообразных также поедают и другие виды рыб, но в их тканях пигмент не накапливается.

«Белой рыбой» в отличие от красной стали называть мясо еще одной группы лососевых — сигов.

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