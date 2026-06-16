Когда-то «красной рыбой» называли осетровые виды, такие как белуга, севрюга, осетр и стерлядь. Это название не было связано с их цветом, а указывало на особую пищевую ценность этих рыб.

Позже так стали именовать лососей из-за красно-оранжевого цвета их мяса. В мышечных тканях этих рыб накапливаются пигменты, получаемые из панцирей ракообразных, которыми они питаются.

У лососей с другим рационом мясо остается беловато-полупрозрачным, как у большинства рыб. Ракообразных также поедают и другие виды рыб, но в их тканях пигмент не накапливается.

«Белой рыбой» в отличие от красной стали называть мясо еще одной группы лососевых — сигов.