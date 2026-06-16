Ученые из Университета Глазго и Университета Аалто изучили предпочтения обезьян в неволе.

В ходе эксперимента было установлено, что приматы предпочитают слушать музыку и смотреть видео о жизни морских обитателей.

Зоологи создали в вольере с тремя бледными саки «мини-кинотеатр» — тоннели из дерева и пластика, внутри которых были размещены экраны. Инфракрасные датчики срабатывали на движения приматов, запускающие аудио или видео.

Обезьяны быстро научились пользоваться устройством. Саки включали звуковые стимулы в два раза чаще, чем визуальные. Это позволяет предположить, что приматы предпочитают слушать песни группы Arctic Monkeys, нежели смотреть фильмы франшизы «Планета обезьян».

Также было установлено, что обезьяны предпочитают музыку звукам дождя и шуму автомобилей. Самыми интересными для них оказались документальные фильмы о морских обитателях.

Ученые призывают не делать поспешных выводов о том, что обезьяны больше любят музыку, чем кино. Для более точных утверждений необходимо собрать больше данных, отмечают зоологи.

- Данные, которые мы получили, станут основой для дальнейших исследований. Наша конечная цель — улучшить условия жизни животных, поняв, как они реагируют на компьютерные системы, - говорят авторы исследования.