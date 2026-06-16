Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Исследование: какие телепередачи предпочитают обезьяны 0 24

В мире животных
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование: какие телепередачи предпочитают обезьяны

Ученые из Университета Глазго и Университета Аалто изучили предпочтения обезьян в неволе.

 

В ходе эксперимента было установлено, что приматы предпочитают слушать музыку и смотреть видео о жизни морских обитателей.

Зоологи создали в вольере с тремя бледными саки «мини-кинотеатр» — тоннели из дерева и пластика, внутри которых были размещены экраны. Инфракрасные датчики срабатывали на движения приматов, запускающие аудио или видео.

Обезьяны быстро научились пользоваться устройством. Саки включали звуковые стимулы в два раза чаще, чем визуальные. Это позволяет предположить, что приматы предпочитают слушать песни группы Arctic Monkeys, нежели смотреть фильмы франшизы «Планета обезьян».

Также было установлено, что обезьяны предпочитают музыку звукам дождя и шуму автомобилей. Самыми интересными для них оказались документальные фильмы о морских обитателях.

Ученые призывают не делать поспешных выводов о том, что обезьяны больше любят музыку, чем кино. Для более точных утверждений необходимо собрать больше данных, отмечают зоологи.

- Данные, которые мы получили, станут основой для дальнейших исследований. Наша конечная цель — улучшить условия жизни животных, поняв, как они реагируют на компьютерные системы, - говорят авторы исследования.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Индии открыт новый вид геккона, использующего язык как орган осязания
Изображение к статье: Может ли кошка обходиться без наполнителя в лотке?
Изображение к статье: Ничего себе, начало рабочего дня. Иконка видео
Изображение к статье: Такому деятелю было лучше не попадаться. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вокзал Швеции
В мире
Изображение к статье: Почему рыба бывает красной и белой?
В мире животных
Изображение к статье: Как приготовить картофельные сырники: отличный завтрак из пюре
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как сделать помидоры более сладкими: простой рецепт для выращивания
Дом и сад
Изображение к статье: Наурис Пунтулис Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Гунар Кирсонс
Бизнес
Изображение к статье: Вокзал Швеции
В мире
Изображение к статье: Почему рыба бывает красной и белой?
В мире животных
Изображение к статье: Как приготовить картофельные сырники: отличный завтрак из пюре
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео