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Дочь Марадоны обвинила врачей в смерти легендарного футболиста 0 28

Lifenews
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диего Марадона

На судебном процессе по делу о смерти Диего Марадоны его старшая дочь Далма заявила, что медицинская бригада не обеспечила обещанный уход за её отцом во время домашнего лечения и допустила серьёзные нарушения.

В суде аргентинского города Сан-Исидро продолжаются слушания по делу о смерти Диего Марадоны. Старшая дочь футболиста Далма Марадона выступила с эмоциональными показаниями, обвинив медицинскую команду в халатности.

По её словам, семья согласилась на домашнюю госпитализацию после операции по удалению гематомы только потому, что врачи обещали обеспечить круглосуточное наблюдение, необходимое оборудование и постоянную готовность машины скорой помощи.

Однако, как утверждает Далма, на практике эти условия не соблюдались. Она рассказала, что однажды родственники попросили вызвать скорую помощь для Марадоны, но выяснилось, что свободной машины нет.

«Никто не брал ситуацию под контроль», — заявила дочь футболиста.

Особое внимание она уделила нейрохирургу Леопольдо Луке, которого назвала главным ответственным за лечение её отца. Также среди ключевых участников медицинской команды были названы психиатр Агустина Косачова и психолог Карлос Диас.

Всего по делу проходят семь медицинских работников. Им предъявлены обвинения в преступной халатности, которая, по версии следствия, могла привести к смерти Марадоны. В случае признания виновными обвиняемым грозит до 25 лет лишения свободы.

Сам Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет во время домашней реабилитации после операции. Причиной смерти стал кардиореспираторный криз на фоне отёка лёгких.

Защита настаивает, что смерть легендарного футболиста стала следствием его тяжёлого состояния здоровья и многочисленных хронических заболеваний. Обвинение же считает, что условия домашнего лечения не соответствовали его состоянию.

Суду предстоит определить, могли ли действия или бездействие медицинской команды повлиять на смерть одного из величайших футболистов в истории. Показания дочери Марадоны стали одними из самых резонансных за всё время процесса.

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#смерть #скорая помощь #судебный процесс #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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