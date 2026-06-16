Неоткрытое письмо или проигнорированное уведомление могут в будущем обернуться судебным решением и большими штрафами и долгами. Латвийский юрист объяснил, почему от официальной корреспонденции нельзя просто отмахнуться.

Латвийский юрист Юрий Соколовский на своей старнчке в Фейсбук обратил внимание жителей на проблему, которая регулярно приводит к серьезным последствиям. По его словам, за годы практики ему не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда люди теряли возможность защитить свои права лишь потому, что не читали почту или не получали официальные уведомления.

Как отмечает юрист, многие до сих пор уверены, что неприятная проблема исчезнет сама собой, если ее игнорировать. Однако на практике все происходит наоборот.

По словам Соколовского, последствия могут быть весьма серьезными: люди пропускают сроки обжалования решений, не являются на судебные заседания, а уведомления о долгах со временем превращаются в исполнительные документы.

Юрист также указывает на распространенное заблуждение, согласно которому письмо должно быть вручено исключительно лично адресату. Многие считают, что если отказаться получать корреспонденцию, процесс остановится. Однако законодательство предусматривает иной порядок.

«Если вы отказываетесь принимать повестку или подписываться за ее получение, она все равно считается врученной в момент вашего отказа», — отметил он.

Иными словами, документ может считаться полученным даже в том случае, если человек фактически его не прочитал.

Соколовский напоминает, что обычное письмо считается полученным на восьмой день после его регистрации в учреждении, заказное — на седьмой день после передачи на почту, а электронное письмо, подписанное электронной подписью, — уже на второй рабочий день после отправки. Отдельно юрист обращает внимание на систему официального электронного адреса e-adrese. Если она активирована, все государственные и судебные документы будут направляться именно туда.

При этом документ считается врученным уже на второй рабочий день после отправки, независимо от того, ознакомился ли с ним адресат.

Эксперт подчеркивает, что государственные учреждения обычно направляют документы по задекларированному месту жительства или по дополнительному адресу, который указан в декларации. Поэтому гражданин обязан обеспечить возможность получения корреспонденции по этим адресам.

По словам Соколовского, если человек переехал, он должен задекларировать новое место жительства в течение месяца. В противном случае важные документы могут продолжать приходить по старому адресу со всеми вытекающими последствиями.

Еще один важный момент касается ситуаций, когда место жительства человека неизвестно или не задекларировано. В таких случаях государственные органы могут использовать публичное уведомление, например через официальное издание Latvijas Vēstnesis. После публикации человек считается уведомленным уже на следующий рабочий день.

При этом эксперт признает, что закон допускает возможность доказать, что документ фактически не был получен вовремя. Однако сделать это крайне сложно. По словам Соколовского, недостаточно просто заявить: «Я не видел письма» или «Я не заглядывал в почтовый ящик». Необходимо представить убедительные доказательства того, что получение корреспонденции было объективно невозможно, например в случае госпитализации.

Подводя итог, Соколовский рекомендует регулярно проверять почтовый ящик по месту задекларированного жительства, электронную почту и систему e-adrese. Как показывает практика, игнорирование официальной корреспонденции редко избавляет от проблемы, зато очень часто делает ее значительно серьезнее.