За минувшую неделю жители Латвии потеряли из-за мошенников не менее 528 863 евро. Об этом сообщили в Госполиции.

С 8 по 14 июня правоохранители зарегистрировали 191 случай мошенничества. В 66 случаях преступникам удалось причинить финансовый ущерб, тогда как еще 125 попыток обмана были своевременно пресечены и не привели к потерям.

Наибольший ущерб по-прежнему наносят телефонные мошенники. Представляясь сотрудниками различных госучреждений и компаний, злоумышленники за неделю похитили у жителей как минимум 322 195 евро.

Чаще всего аферисты выдавали себя за представителей Государственной полиции, Государственного агентства социального страхования, предприятия Latvenergo, операторов мобильной связи, почтовых служб и банков. Больше всего подобных преступлений зафиксировано в Рижском регионе, где зарегистрировано 160 таких случаев.

Значительные убытки жители понесли и из-за инвестиционного мошенничества. За неделю доверчивые граждане потеряли на фиктивных инвестиционных схемах 132 610 евро.

Полиция вновь призывает жителей сохранять бдительность, не передавать посторонним свои банковские данные и критически относиться к предложениям о быстром заработке или просьбам срочно перевести деньги.