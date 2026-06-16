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В Латвии построят новую тюрьму. Почему именно женскую? 0 163

Наша Латвия
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тюрьма

Новая женская тюрьма может быть открыта уже в 2028 году.

Новая женская тюрьма в Цесисе может быть построена в конце 2028 года, а в Лиепайскую тюрьму в конце июня переведут последних заключенных из Елгавской тюрьмы, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник Управления мест заключения (УМЗ) Дмитрий Калин.

УМЗ в настоящее время работает над подготовкой договора о строительстве нового корпуса тюрьмы в Цесисе, который планируется заключить осенью.

"Если все пойдет успешно, то до конца года состоится закупка. В 2027 и 2028 годах будет проходить строительство, и в конце 2028 года работы могут быть завершены", - рассказал Калин.

С началом работы новой Лиепайской тюрьмы в начале мая начался перевод заключенных из Елгавской тюрьмы. Вчера в этой тюрьме оставалось 80 заключенных, подлежащих переводу. Десять заключенных должны быть освобождены до конца июня, в том числе последний заключенный будет освобожден 28 июня. 1 июля тюрьма будет закрыта.

Гривское отделение Даугавгривской тюрьмы планируется закрыть в середине декабря.

В настоящее время единственным местом заключения для женщин в Латвии является Ильгюциемская тюрьма. Осенью прошлого года в Ильгюциемской тюрьме находилось почти 200 заключенных. Инфраструктура этой тюрьмы критически устарела и не может использоваться для полноценного исполнения наказания и ресоциализации.

В Цесисе также находится воспитательное учреждение для несовершеннолетних.

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#тюрьма #Латвия #строительство #инфраструктура #женщины
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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