Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В крупнейших больницах Риги нет убежищ от авиаударов: как планируют спасать пациентов 0 27

Наша Латвия
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Больница Страдыня

Ни одна из крупнейших больниц Риги пока не располагает полноценным подземным убежищем для пациентов и персонала. Однако медицинские учреждения утверждают, что подготовили планы действий на случай воздушной тревоги и продолжают укреплять меры безопасности.

Вопрос готовности больниц к возможным кризисным ситуациям становится всё более актуальным на фоне изменений в сфере безопасности региона.

Как сообщают общественные СМИ, в крупнейших медицинских учреждениях столицы отсутствуют классические подземные убежища, предназначенные для укрытия пациентов и персонала во время воздушных атак или других угроз.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице подчёркивают, что отсутствие убежища не означает отсутствия готовности к чрезвычайным ситуациям. По словам консультанта по безопасности Улдиса Сприньгиса, больница продолжит оказывать экстренную помощь даже в условиях повышенной угрозы. При этом учреждение не раскрывает детали своих планов действий и мест размещения пациентов, поскольку объект относится к стратегической инфраструктуре. В больнице заявляют, что заранее определены безопасные зоны для пациентов, посетителей и сотрудников.

Особый интерес вызывает история больницы «Гайльэзерс». Во времена СССР под зданием был создан секретный подземный госпиталь с палатами и операционными. Однако представители больницы не раскрывают информацию о его нынешнем состоянии и возможном использовании. По словам представителей учреждения, в распоряжении больницы имеются помещения на нижних уровнях здания, которые при необходимости могут использоваться для размещения людей.

Схожая ситуация и в Клинической университетской больнице имени Страдиньша. Там также нет классического убежища, однако руководство подчёркивает, что безопасность пациентов оценивается иначе, чем в обычных общественных зданиях.

Для больницы важно не только укрыть человека, но и сохранить возможность непрерывного оказания медицинской помощи. Поэтому в качестве основы используется так называемый принцип двух стен, который предусматривает размещение людей в максимально защищённых внутренних помещениях.

В больнице считают, что обычный подвал нельзя автоматически считать убежищем. Для этого необходимы автономное электроснабжение, вентиляция, водоснабжение и другие системы, позволяющие продолжать лечение пациентов. При этом в новом корпусе больницы, строительство которого продолжается уже несколько лет, в подземной части предусмотрены операционные, оснащённые необходимой инфраструктурой.

Подготовка касается не только помещений. В каждом отделении больницы имеются специальные комплекты для действий в чрезвычайных ситуациях. В них входят жилеты, фонари, оборудование и инструкции на случай тревоги или перебоев с электроснабжением. Кроме того, больница уже располагает специальными эвакуационными простынями и креслами для транспортировки пациентов с ограниченной подвижностью.

Для большинства жителей тема убежищ в больницах может казаться теоретической. Однако медучреждения подчёркивают, что современные планы гражданской защиты предусматривают не только укрытие людей, но и сохранение способности больниц продолжать работу в самых сложных условиях.

Хотя полноценных подземных убежищ в крупнейших больницах Риги пока нет, медицинские учреждения утверждают, что имеют разработанные алгоритмы действий и продолжают модернизировать инфраструктуру, чтобы обеспечить безопасность пациентов и персонала в кризисных ситуациях.

×
Читайте нас также:
#медицина #безопасность #инфраструктура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ребенок играет под дождем
Изображение к статье: Пионы – гордость ботаников. Эксклюзив!
Изображение к статье: Святой Лукьян
Изображение к статье: Машина "скорой помощи"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ремонт дорог
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из трейлера фильма "Сердце зверя"
Культура &
Изображение к статье: Чай.
Люблю!
Изображение к статье: Мячи FIFA
Спорт
Изображение к статье: Китаец-модник
ЧП и криминал
Изображение к статье: Выгрузка мусора
Бизнес
1
Изображение к статье: Ремонт дорог
Бизнес
Изображение к статье: Кадр из трейлера фильма "Сердце зверя"
Культура &
Изображение к статье: Чай.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео