Ни одна из крупнейших больниц Риги пока не располагает полноценным подземным убежищем для пациентов и персонала. Однако медицинские учреждения утверждают, что подготовили планы действий на случай воздушной тревоги и продолжают укреплять меры безопасности.

Вопрос готовности больниц к возможным кризисным ситуациям становится всё более актуальным на фоне изменений в сфере безопасности региона.

Как сообщают общественные СМИ, в крупнейших медицинских учреждениях столицы отсутствуют классические подземные убежища, предназначенные для укрытия пациентов и персонала во время воздушных атак или других угроз.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице подчёркивают, что отсутствие убежища не означает отсутствия готовности к чрезвычайным ситуациям. По словам консультанта по безопасности Улдиса Сприньгиса, больница продолжит оказывать экстренную помощь даже в условиях повышенной угрозы. При этом учреждение не раскрывает детали своих планов действий и мест размещения пациентов, поскольку объект относится к стратегической инфраструктуре. В больнице заявляют, что заранее определены безопасные зоны для пациентов, посетителей и сотрудников.

Особый интерес вызывает история больницы «Гайльэзерс». Во времена СССР под зданием был создан секретный подземный госпиталь с палатами и операционными. Однако представители больницы не раскрывают информацию о его нынешнем состоянии и возможном использовании. По словам представителей учреждения, в распоряжении больницы имеются помещения на нижних уровнях здания, которые при необходимости могут использоваться для размещения людей.

Схожая ситуация и в Клинической университетской больнице имени Страдиньша. Там также нет классического убежища, однако руководство подчёркивает, что безопасность пациентов оценивается иначе, чем в обычных общественных зданиях.

Для больницы важно не только укрыть человека, но и сохранить возможность непрерывного оказания медицинской помощи. Поэтому в качестве основы используется так называемый принцип двух стен, который предусматривает размещение людей в максимально защищённых внутренних помещениях.

В больнице считают, что обычный подвал нельзя автоматически считать убежищем. Для этого необходимы автономное электроснабжение, вентиляция, водоснабжение и другие системы, позволяющие продолжать лечение пациентов. При этом в новом корпусе больницы, строительство которого продолжается уже несколько лет, в подземной части предусмотрены операционные, оснащённые необходимой инфраструктурой.

Подготовка касается не только помещений. В каждом отделении больницы имеются специальные комплекты для действий в чрезвычайных ситуациях. В них входят жилеты, фонари, оборудование и инструкции на случай тревоги или перебоев с электроснабжением. Кроме того, больница уже располагает специальными эвакуационными простынями и креслами для транспортировки пациентов с ограниченной подвижностью.

Для большинства жителей тема убежищ в больницах может казаться теоретической. Однако медучреждения подчёркивают, что современные планы гражданской защиты предусматривают не только укрытие людей, но и сохранение способности больниц продолжать работу в самых сложных условиях.

Хотя полноценных подземных убежищ в крупнейших больницах Риги пока нет, медицинские учреждения утверждают, что имеют разработанные алгоритмы действий и продолжают модернизировать инфраструктуру, чтобы обеспечить безопасность пациентов и персонала в кризисных ситуациях.