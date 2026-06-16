Во вторник погода в Латвии останется неустойчивой. На большей части территории страны прогнозируются дожди, местами сильные ливни и грозы, а в отдельных районах Курземе усилится ветер.

Новая неделя в Латвии продолжится дождливой и сравнительно прохладной погодой.

По прогнозам синоптиков, во вторник осадки ожидаются на большей части территории страны. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, а местами они могут быть сильными и сопровождаться грозами.

Наибольшие шансы увидеть солнце будут у жителей Видземе и Латгале, где прояснения ожидаются чаще, чем в других регионах страны.

Температура воздуха останется умеренной для середины июня. Днём столбики термометров поднимутся до +14...+19 градусов.

Для тех, кто планирует поездки или работу на открытом воздухе, стоит учитывать вероятность внезапных ливней. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, несмотря на периоды солнечной погоды.

Ветер в основном будет слабым и будет дуть с запада и юго-запада. Однако во второй половине дня в Южной Курземе ожидается усиление западного и северо-западного ветра. Порывы могут достигать 14–18 метров в секунду.

В Риге в течение дня также периодически будут идти дожди. Не исключены грозовые ливни. Максимальная температура воздуха составит около +17 градусов.

Причиной такой погоды остаётся область пониженного атмосферного давления, которая продолжает влиять на страны Балтии.

Синоптики рекомендуют учитывать переменчивые погодные условия при планировании дня: зонтик во вторник может пригодиться практически в любой части Латвии.