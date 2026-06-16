С 1 июля вступают все латвийские грузовики должны быть оснащены умным тахографом версии V2, предупреждает Автотранспортная дирекция.

Само устройство V2 стоит примерно 600–900 евро без НДС. Однако тахограф с установкой и калибровкой в Латвии обойдется уже в 1700–2200 евро за автомобиль.

Государственное предприятие Автотранспортная дирекция напоминает, что с 1 июля текущего года вступает в силу Регламент Европейского парламента и Совета ЕС 2020/1054.

Согласно документу, транспортные средства, используемые для международных грузовых перевозок или каботажных перевозок и имеющие максимально допустимую массу свыше 2,5 тонны (включая прицеп или полуприцеп), должны быть оснащены умным тахографом версии V2.

Кроме того, их водители обязаны вести учёт рабочего времени и времени отдыха.