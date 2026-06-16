Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

По 2 тысячи евро на машину: ЕС требует от латвийских фур дополнительного оснащения 1 921

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грузовики на стоянке
ФОТО: Unsplash

С 1 июля вступают все латвийские грузовики должны быть оснащены умным тахографом версии V2, предупреждает Автотранспортная дирекция.

Само устройство V2 стоит примерно 600–900 евро без НДС. Однако тахограф с установкой и калибровкой в Латвии обойдется уже в 1700–2200 евро за автомобиль.

Государственное предприятие Автотранспортная дирекция напоминает, что с 1 июля текущего года вступает в силу Регламент Европейского парламента и Совета ЕС 2020/1054.

Согласно документу, транспортные средства, используемые для международных грузовых перевозок или каботажных перевозок и имеющие максимально допустимую массу свыше 2,5 тонны (включая прицеп или полуприцеп), должны быть оснащены умным тахографом версии V2.

Кроме того, их водители обязаны вести учёт рабочего времени и времени отдыха.

×
Читайте нас также:
#транспорт #логистика #технологии #автомобили
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
3
0
0
0
0
7

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ремонт дорог
Изображение к статье: Выгрузка мусора
Изображение к статье: Усиление санкций против России
Изображение к статье: Rietumu Banka

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: человек передает другому деньги
Наша Латвия
Изображение к статье: Лукашенко
В мире
Изображение к статье: Илон Маск
В мире
Изображение к статье: Деревянная дощечка на могиле
Наша Латвия
Изображение к статье: Злокачественные опухоли провоцируют выработку летучих органических соединений. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С карточки умершего родственника деньги снимать - незаконно. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: человек передает другому деньги
Наша Латвия
Изображение к статье: Лукашенко
В мире
Изображение к статье: Илон Маск
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео