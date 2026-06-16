Банк Латвии ухудшил прогнозы развития экономики страны на ближайшие годы. Теперь ожидается, что в 2026 году экономика вырастет на 2%, а не на 2,8%, как предполагалось ранее.

Банк Латвии пересмотрел свои ожидания относительно темпов экономического роста страны, указав на ухудшение внешней среды и сохраняющуюся геополитическую неопределённость.

Согласно новым прогнозам, рост валового внутреннего продукта Латвии в 2026 году составит 2%. В декабре прошлого года центральный банк ожидал увеличение экономики на 2,8%.

Пересмотрены и прогнозы на последующие годы. В 2027 году ВВП, по оценке Банка Латвии, вырастет на 2,4% вместо ранее ожидавшихся 2,9%, а в 2028 году — на 3% вместо 3,2%.

В Банке Латвии объясняют ухудшение прогнозов последствиями международных кризисов, которые ослабляют спрос на латвийские товары и услуги, а также заставляют потребителей и бизнес действовать более осторожно.

Особое влияние оказывают продолжающиеся конфликты за пределами страны. Военные действия на Ближнем Востоке уже приводят к росту транспортных расходов, цен на топливо, упаковку и удобрения, что постепенно отражается на себестоимости продукции и услуг.

При этом часть дополнительной нагрузки предприятия пока компенсируют за счёт собственной прибыли и ранее накопленных запасов сырья. Однако этот ресурс не бесконечен, поэтому последствия роста издержек могут проявиться позднее.

Для жителей Латвии это означает, что восстановление потребления, на которое рассчитывали экономисты ещё несколько месяцев назад, откладывается. Люди по-прежнему сохраняют осторожность в крупных покупках и расходах, несмотря на накопленные во время предыдущих лет сбережения.

В то же время полного торможения экономики в Банке Латвии не ожидают.

Поддержку росту должны обеспечить оборонная промышленность, производство товаров двойного назначения, государственные инфраструктурные проекты и увеличение инвестиций в жилищное строительство.

Неопределённость также влияет на инвестиционную активность бизнеса, однако общий объём вложений остаётся относительно высоким благодаря государственным программам и расходам на безопасность.

На рынке труда серьёзных потрясений пока не прогнозируется.

Хотя спрос на работников постепенно снижается, нехватка рабочей силы по-прежнему остаётся заметной из-за старения населения и демографических проблем. В результате безработица вырастет лишь незначительно.

По оценке Банка Латвии, уровень безработицы к концу 2026 года составит 6,7%, затем снизится до 6,5% в 2027 году и до 6,3% в 2028 году.

Рост заработных плат также продолжится, хотя и несколько медленнее, чем ожидалось ранее. Брутто-зарплаты, согласно прогнозу, будут увеличиваться примерно на 7–7,5% ежегодно.

Несмотря на ухудшение прогнозов, Банк Латвии по-прежнему ожидает роста экономики в ближайшие годы. Главными источниками поддержки остаются государственные инвестиции, оборонные проекты и развитие инфраструктуры, тогда как внешние риски продолжают сдерживать более быстрое восстановление.