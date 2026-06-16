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Госкомпания, обслуживающая дороги Латвии, выходит на биржу: так ли она выгодна инвесторам? 0 9

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ремонт дорог
ФОТО: LETA

До 19 июня инвесторы могут подать заявки на покупку акций государственной компании LAU Infra grupa. Эксперты называют предложение привлекательным по цене и дивидендам, однако напоминают о рисках, связанных с будущими контрактами и ограниченными возможностями роста на внутреннем рынке.

На латвийский фондовый рынок впервые за долгое время выходит государственная компания. До 19 июня продолжается размещение акций АО LAU Infra grupa по цене 1,57 евро за бумагу. Уже в начале июля акции планируется включить в официальный список Рижской фондовой биржи.

Размещение вызвало интерес среди инвесторов, поскольку речь идёт о компании, работающей в сфере содержания и обслуживания дорожной инфраструктуры.

Руководитель INVL Family Office Андрей Мартынов считает предложение достаточно привлекательным как по текущей оценке бизнеса, так и по ожидаемой дивидендной политике. По его оценке, цена размещения находится ближе к нижней границе возможного диапазона. Это может свидетельствовать о том, что целью государства является не максимальная выручка от продажи акций, а привлечение капитала на приемлемых для компании условиях.

Дополнительным аргументом в пользу инвестиций аналитик называет предполагаемую дивидендную доходность около 7% в год, что заметно выше средних показателей по многим компаниям региона. По словам Мартынова, оценка LAU Infra grupa выглядит умеренной и по сравнению с аналогичными предприятиями отрасли.

Однако не все эксперты настроены одинаково оптимистично. Партнёр компании Alphinox Юлия Быстрова обращает внимание на то, что потенциал роста бизнеса внутри Латвии может быть ограниченным. Компания уже обслуживает государственные и региональные дороги, поэтому дальнейшее расширение на внутреннем рынке выглядит непростой задачей.

Кроме того, важным фактором риска остаются действующие договоры, срок которых истекает в 2028 году. В случае новых конкурсов предприятие может столкнуться с усилением конкуренции и потерей части нынешнего объёма работ.

Для инвесторов это один из ключевых вопросов, поскольку значительная часть будущих доходов компании зависит от результатов предстоящих закупок.

В то же время эксперты видят и новые возможности для развития. Среди потенциальных направлений роста называются проекты государственно-частного партнёрства, развитие инфраструктуры и реализация объектов, связанных с укреплением обороноспособности страны.

Дополнительным преимуществом считается наличие в части контрактов механизма индексации расходов, который позволяет частично компенсировать влияние инфляции.

Фактически инвесторам предлагается выбор между относительно стабильным инфраструктурным бизнесом с дивидендным потенциалом и рисками, связанными с зависимостью от государственных заказов.

Окончательную оценку предложению рынок даст уже после начала торгов. Однако уже сейчас размещение LAU Infra grupa стало одним из самых заметных событий на латвийском фондовом рынке за последние годы.

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#конкуренция #биржа #инфраструктура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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