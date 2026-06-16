Организаторы объявили программу вечера, который по традиции объединит на одной сцене выдающихся артистов разных жанров, стран и музыкальных направлений. Особенность концертов GALA GALANTE заключается в том, что многие номера и сценические дуэты создаются специально для этого события, формируя программу, которую невозможно увидеть ни на одной другой сцене.

В этом году в концерте примут участие один из ведущих теноров современности Джорджо Берруджи (Италия), украинский тенор Дмитро Попов, эстонская сопрано Элина Нечаева, латвийская сопрано Анния Кристиана Адамсоне, латвийский пианист Андрей Осокин, литовский инструментальный ансамбль NICO Ensemble, латвийский бас Эдгарс Ошлея, юный латвийский пианист Густавс Калейс, и, конечно, оперная дива Инесса Галанте (Латвия), благодаря которой GALA GALANTE ежегодно собирает на одной сцене выдающихся артистов из разных стран. За дирижёрским пультом - маэстро Экхарт Вицык (Германия).

Одним из центральных событий вечера станет участие Джорджо Берруджи - артиста, которого Пласидо Доминго назвал своим творческим наследником. Вместе с Инессой Галанте и Дмитро Поповым он исполнит знаменитый дуэт Parigi, o cara из «Травиаты» Джузеппе Верди. В программе также прозвучат легендарные и любимые публикой арии из опер «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, «Тоска» Джакомо Пуччини, «Фауст» Шарля Гуно и других произведений, вошедших в золотой фонд мировой музыкальной культуры.

Отдельным украшением программы станет участие двух ярких сопрано - Элины Нечаевой и Аннии Кристианы Адамсоне. Одним из сюрпризов вечера станет неожиданная интерпретация знаменитого произведения из оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана». Традиционно GALA GALANTE не ограничивается только оперным репертуаром. В этот вечер музыкальные эпохи и жанры будут свободно сменять друг друга: наряду с признанными классическими шедеврами прозвучат произведения Раймонда Паулса, музыка Людовико Эйнауди и популярные композиции, давно полюбившиеся публике.

Одним из самых ожидаемых выступлений станет участие выдающегося латвийского пианиста Андрея Осокина в сопровождении Baltic Awards Orchestra. Особую атмосферу создаст и NICO Ensemble - один из самых ярких музыкальных коллективов Балтии, известный своим современным взглядом на академическую музыку и выразительной сценической эстетикой.

По словам организаторов, программа GALA GALANTE ежегодно строится не по принципу традиционного гала-концерта, а как тщательно выстроенная музыкальная драматургия, где известные произведения обретают новое звучание благодаря новым неожиданным дуэтам и оригинальным сценическим решениям.

«GALA GALANTE - это не просто концертная программа. Это возможность собрать на одной сцене артистов, которых зрители редко могут увидеть вместе. Многие номера рождаются специально для этого вечера. Именно поэтому каждый концерт GALA GALANTE получается особенным и никогда не повторяется», - отмечает генеральный продюсер проекта Baltijas Balva / Baltic Awards Диана Галанте. Финалом вечера станет легендарная Time to Say Goodbye в исполнении всех участников концерта - эффектная кульминация программы, ставшей одной из самых красивых летних традиций культурной жизни Юрмалы.

https://www.balticawards.com/

https://www.facebook.com/baltijasbalva

https://www.instagram.com/baltic.awards/