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Названа европейская страна, в которой больше всего шансов заразиться смертельно опасной лихорадкой Эбола 0 273

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вирус

Люди, инфицированные вирусом Эбола в странах Африки, могут в течение 30 дней попасть в крупнейшие транзитные аэропорты Европы и Азии.

К такому выводу пришли японские исследователи Рё Киносита, Мотои Судзуки и Дайсукэ Ёнэоки. Результаты математического моделирования опубликовали на портале medRxiv.

Авторы исследования проанализировали авиационные маршруты, которыми потенциально способны воспользоваться пассажиры из Демократической Республики Конго и Уганды. В модели учитывались международные пересадки и интенсивность авиасообщения между странами.

Согласно расчётам, при неблагоприятном сценарии вероятность появления заражённого пассажира в Бельгии достигает 92%, во Франции — 91%, в Объединённых Арабских Эмиратах — 88%, в Турции — 86%.

В исследование вошли данные о 11 264 аэропортах, 569 741 авиамаршруте и примерно 330 млн пассажиров. Учёные отметили, что прогноз предназначен для оперативного мониторинга международной эпидемиологической ситуации.

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#Франция #медицина #авиация #Япония #безопасность #Бельгия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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