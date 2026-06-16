Люди, инфицированные вирусом Эбола в странах Африки, могут в течение 30 дней попасть в крупнейшие транзитные аэропорты Европы и Азии.

К такому выводу пришли японские исследователи Рё Киносита, Мотои Судзуки и Дайсукэ Ёнэоки. Результаты математического моделирования опубликовали на портале medRxiv.

Авторы исследования проанализировали авиационные маршруты, которыми потенциально способны воспользоваться пассажиры из Демократической Республики Конго и Уганды. В модели учитывались международные пересадки и интенсивность авиасообщения между странами.

Согласно расчётам, при неблагоприятном сценарии вероятность появления заражённого пассажира в Бельгии достигает 92%, во Франции — 91%, в Объединённых Арабских Эмиратах — 88%, в Турции — 86%.

В исследование вошли данные о 11 264 аэропортах, 569 741 авиамаршруте и примерно 330 млн пассажиров. Учёные отметили, что прогноз предназначен для оперативного мониторинга международной эпидемиологической ситуации.