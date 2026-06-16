Многие сталкиваются с неприятными ощущениями в спине, но особенно тревожно, когда боль появляется именно ночью — в то время, когда организм должен отдыхать и восстанавливаться. Почему это происходит и в каких случаях стоит обратиться к врачу?

Неправильная поза во время сна

Одной из самых распространённых причин ночной боли в спине является неудобное положение тела во сне.

С точки зрения анатомии наиболее безопасной для позвоночника считается поза на боку. Она помогает мышцам расслабиться и сохраняет естественное положение позвоночного столба. Сон на животе или спине у некоторых людей может провоцировать перенапряжение мышц и появление дискомфорта.

Неподходящий матрас или подушка

Слишком мягкий или чрезмерно жёсткий матрас может нарушать правильное положение позвоночника во время сна.

Не менее важна и подушка. Если она слишком высокая или низкая, нагрузка на шейный и грудной отделы позвоночника увеличивается, что может приводить к болям по утрам и ночью. Специалисты рекомендуют подбирать матрас и подушку с учётом возраста, веса и индивидуальных особенностей организма.

Некачественное постельное бельё

Некоторые специалисты считают, что синтетические ткани могут ухудшать качество сна, вызывать дискомфорт и способствовать напряжению мышц. Хотя связь между синтетическим бельём и болями в спине научно подтверждена не полностью, людям с чувствительной кожей и нарушениями сна рекомендуется отдавать предпочтение натуральным материалам.

Перегрузка мышц в течение дня

После интенсивной тренировки, тяжёлой физической работы или длительного пребывания в неудобной позе мышцы могут начать болеть именно в состоянии покоя.

В течение дня организм отвлекается на движение и другие раздражители, а ночью неприятные ощущения становятся более заметными. Обычно такая боль проходит самостоятельно через несколько дней.

Заболевания позвоночника

Если дискомфорт возникает регулярно и не зависит от качества сна, причиной могут быть заболевания опорно-двигательного аппарата.

Среди наиболее распространённых:

остеохондроз;

межпозвонковые грыжи;

спондилёз;

спондилоартроз;

искривления позвоночника и нарушения осанки.

При таких состояниях боль часто носит ноющий характер, может усиливаться при смене положения тела и не исчезает полностью после отдыха.

Заболевания почек и мочевыводящей системы

Иногда источник боли находится вовсе не в позвоночнике.

При воспалительных заболеваниях почек или мочевыводящих путей неприятные ощущения могут отдавать в поясницу и усиливаться ночью. В таких случаях боль часто сопровождается повышением температуры, нарушением мочеиспускания или общей слабостью.

Болезни внутренних органов

Боли в спине могут быть отражёнными и возникать при заболеваниях других органов.

Среди возможных причин:

заболевания печени и желчного пузыря;

патологии поджелудочной железы;

болезни сердца;

гинекологические заболевания;

заболевания лёгких;

неврологические нарушения.

Характер боли в этих случаях может быть самым разным — от тупого дискомфорта до острых приступов.

Когда следует обратиться к врачу

Не стоит откладывать консультацию специалиста, если:

боль сохраняется более нескольких недель;

она регулярно будит вас по ночам;

сопровождается онемением рук или ног;

появляется слабость в конечностях;

наблюдается повышение температуры;

отмечается необъяснимая потеря веса;

возникают проблемы с мочеиспусканием или дыханием.

Что можно сделать самостоятельно

Если боль появилась недавно, попробуйте устранить возможные бытовые причины:

смените позу сна;

проверьте состояние матраса и подушки;

избегайте чрезмерных физических нагрузок вечером;

выполняйте лёгкую растяжку перед сном;

следите за осанкой в течение дня.

Если улучшений нет, обязательно обратитесь к врачу для обследования.

Ночная боль в спине не всегда связана с серьёзным заболеванием. Иногда причиной становятся неудобная поза, неподходящий матрас или перенапряжение мышц. Однако если дискомфорт повторяется регулярно или сопровождается другими симптомами, важно не заниматься самолечением и своевременно обратиться за медицинской помощью. Чем раньше будет установлена причина боли, тем проще и эффективнее окажется лечение.