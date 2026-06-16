Многие сталкиваются с неприятными ощущениями в спине, но особенно тревожно, когда боль появляется именно ночью — в то время, когда организм должен отдыхать и восстанавливаться. Почему это происходит и в каких случаях стоит обратиться к врачу?
Неправильная поза во время сна
Одной из самых распространённых причин ночной боли в спине является неудобное положение тела во сне.
С точки зрения анатомии наиболее безопасной для позвоночника считается поза на боку. Она помогает мышцам расслабиться и сохраняет естественное положение позвоночного столба. Сон на животе или спине у некоторых людей может провоцировать перенапряжение мышц и появление дискомфорта.
Неподходящий матрас или подушка
Слишком мягкий или чрезмерно жёсткий матрас может нарушать правильное положение позвоночника во время сна.
Не менее важна и подушка. Если она слишком высокая или низкая, нагрузка на шейный и грудной отделы позвоночника увеличивается, что может приводить к болям по утрам и ночью. Специалисты рекомендуют подбирать матрас и подушку с учётом возраста, веса и индивидуальных особенностей организма.
Некачественное постельное бельё
Некоторые специалисты считают, что синтетические ткани могут ухудшать качество сна, вызывать дискомфорт и способствовать напряжению мышц. Хотя связь между синтетическим бельём и болями в спине научно подтверждена не полностью, людям с чувствительной кожей и нарушениями сна рекомендуется отдавать предпочтение натуральным материалам.
Перегрузка мышц в течение дня
После интенсивной тренировки, тяжёлой физической работы или длительного пребывания в неудобной позе мышцы могут начать болеть именно в состоянии покоя.
В течение дня организм отвлекается на движение и другие раздражители, а ночью неприятные ощущения становятся более заметными. Обычно такая боль проходит самостоятельно через несколько дней.
Заболевания позвоночника
Если дискомфорт возникает регулярно и не зависит от качества сна, причиной могут быть заболевания опорно-двигательного аппарата.
Среди наиболее распространённых:
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остеохондроз;
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межпозвонковые грыжи;
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спондилёз;
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спондилоартроз;
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искривления позвоночника и нарушения осанки.
При таких состояниях боль часто носит ноющий характер, может усиливаться при смене положения тела и не исчезает полностью после отдыха.
Заболевания почек и мочевыводящей системы
Иногда источник боли находится вовсе не в позвоночнике.
При воспалительных заболеваниях почек или мочевыводящих путей неприятные ощущения могут отдавать в поясницу и усиливаться ночью. В таких случаях боль часто сопровождается повышением температуры, нарушением мочеиспускания или общей слабостью.
Болезни внутренних органов
Боли в спине могут быть отражёнными и возникать при заболеваниях других органов.
Среди возможных причин:
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заболевания печени и желчного пузыря;
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патологии поджелудочной железы;
-
болезни сердца;
-
гинекологические заболевания;
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заболевания лёгких;
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неврологические нарушения.
Характер боли в этих случаях может быть самым разным — от тупого дискомфорта до острых приступов.
Когда следует обратиться к врачу
Не стоит откладывать консультацию специалиста, если:
-
боль сохраняется более нескольких недель;
-
она регулярно будит вас по ночам;
-
сопровождается онемением рук или ног;
-
появляется слабость в конечностях;
-
наблюдается повышение температуры;
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отмечается необъяснимая потеря веса;
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возникают проблемы с мочеиспусканием или дыханием.
Что можно сделать самостоятельно
Если боль появилась недавно, попробуйте устранить возможные бытовые причины:
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смените позу сна;
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проверьте состояние матраса и подушки;
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избегайте чрезмерных физических нагрузок вечером;
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выполняйте лёгкую растяжку перед сном;
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следите за осанкой в течение дня.
Если улучшений нет, обязательно обратитесь к врачу для обследования.
Ночная боль в спине не всегда связана с серьёзным заболеванием. Иногда причиной становятся неудобная поза, неподходящий матрас или перенапряжение мышц. Однако если дискомфорт повторяется регулярно или сопровождается другими симптомами, важно не заниматься самолечением и своевременно обратиться за медицинской помощью. Чем раньше будет установлена причина боли, тем проще и эффективнее окажется лечение.
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