Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему болит спина ночью: 8 возможных причин, которые нельзя игнорировать 0 151

Люблю!
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Боли в спине

Многие сталкиваются с неприятными ощущениями в спине, но особенно тревожно, когда боль появляется именно ночью — в то время, когда организм должен отдыхать и восстанавливаться. Почему это происходит и в каких случаях стоит обратиться к врачу?

Неправильная поза во время сна

Одной из самых распространённых причин ночной боли в спине является неудобное положение тела во сне.

С точки зрения анатомии наиболее безопасной для позвоночника считается поза на боку. Она помогает мышцам расслабиться и сохраняет естественное положение позвоночного столба. Сон на животе или спине у некоторых людей может провоцировать перенапряжение мышц и появление дискомфорта.

Неподходящий матрас или подушка

Слишком мягкий или чрезмерно жёсткий матрас может нарушать правильное положение позвоночника во время сна.

Не менее важна и подушка. Если она слишком высокая или низкая, нагрузка на шейный и грудной отделы позвоночника увеличивается, что может приводить к болям по утрам и ночью. Специалисты рекомендуют подбирать матрас и подушку с учётом возраста, веса и индивидуальных особенностей организма.

Некачественное постельное бельё

Некоторые специалисты считают, что синтетические ткани могут ухудшать качество сна, вызывать дискомфорт и способствовать напряжению мышц. Хотя связь между синтетическим бельём и болями в спине научно подтверждена не полностью, людям с чувствительной кожей и нарушениями сна рекомендуется отдавать предпочтение натуральным материалам.

Перегрузка мышц в течение дня

После интенсивной тренировки, тяжёлой физической работы или длительного пребывания в неудобной позе мышцы могут начать болеть именно в состоянии покоя.

В течение дня организм отвлекается на движение и другие раздражители, а ночью неприятные ощущения становятся более заметными. Обычно такая боль проходит самостоятельно через несколько дней.

Заболевания позвоночника

Если дискомфорт возникает регулярно и не зависит от качества сна, причиной могут быть заболевания опорно-двигательного аппарата.

Среди наиболее распространённых:

  • остеохондроз;

  • межпозвонковые грыжи;

  • спондилёз;

  • спондилоартроз;

  • искривления позвоночника и нарушения осанки.

При таких состояниях боль часто носит ноющий характер, может усиливаться при смене положения тела и не исчезает полностью после отдыха.

Заболевания почек и мочевыводящей системы

Иногда источник боли находится вовсе не в позвоночнике.

При воспалительных заболеваниях почек или мочевыводящих путей неприятные ощущения могут отдавать в поясницу и усиливаться ночью. В таких случаях боль часто сопровождается повышением температуры, нарушением мочеиспускания или общей слабостью.

Болезни внутренних органов

Боли в спине могут быть отражёнными и возникать при заболеваниях других органов.

Среди возможных причин:

  • заболевания печени и желчного пузыря;

  • патологии поджелудочной железы;

  • болезни сердца;

  • гинекологические заболевания;

  • заболевания лёгких;

  • неврологические нарушения.

Характер боли в этих случаях может быть самым разным — от тупого дискомфорта до острых приступов.

Когда следует обратиться к врачу

Не стоит откладывать консультацию специалиста, если:

  • боль сохраняется более нескольких недель;

  • она регулярно будит вас по ночам;

  • сопровождается онемением рук или ног;

  • появляется слабость в конечностях;

  • наблюдается повышение температуры;

  • отмечается необъяснимая потеря веса;

  • возникают проблемы с мочеиспусканием или дыханием.

Что можно сделать самостоятельно

Если боль появилась недавно, попробуйте устранить возможные бытовые причины:

  • смените позу сна;

  • проверьте состояние матраса и подушки;

  • избегайте чрезмерных физических нагрузок вечером;

  • выполняйте лёгкую растяжку перед сном;

  • следите за осанкой в течение дня.

Если улучшений нет, обязательно обратитесь к врачу для обследования.

Ночная боль в спине не всегда связана с серьёзным заболеванием. Иногда причиной становятся неудобная поза, неподходящий матрас или перенапряжение мышц. Однако если дискомфорт повторяется регулярно или сопровождается другими симптомами, важно не заниматься самолечением и своевременно обратиться за медицинской помощью. Чем раньше будет установлена причина боли, тем проще и эффективнее окажется лечение.

×
Читайте нас также:
#медицина #врач #сон #постельное белье #спина #позвоночник #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Черешня
Изображение к статье: Гороскоп
Изображение к статье: идеи для лета
Изображение к статье: Счастлива и влюблена: Арина Соболенко поделилась романтическими фото с женихом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Диего Марадона
Lifenews
Изображение к статье: Гитанас Науседа
В мире
1
Изображение к статье: ЕС готовит жёсткие меры для будущих членов: урок Венгрии решили не повторять
В мире
Изображение к статье: Подорванный троллейбус
ЧП и криминал
Изображение к статье: Дата-центр
Техно
Изображение к статье: Банкноты в 50 евро
Бизнес
Изображение к статье: Диего Марадона
Lifenews
Изображение к статье: Гитанас Науседа
В мире
1
Изображение к статье: ЕС готовит жёсткие меры для будущих членов: урок Венгрии решили не повторять
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео