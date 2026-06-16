Фитотерапия переживает настоящий бум. Многие уверены, что травяные отвары безопаснее таблеток и способны решить самые разные проблемы со здоровьем — от бессонницы до повышенного давления. Особенно популярны ромашка, календула и зверобой. Однако врачи предупреждают: даже лекарственные травы имеют противопоказания и могут взаимодействовать с медикаментами.

+++ Ромашка, календула и зверобой: какие популярные травы могут быть опасны при гипертонии и гормональных нарушениях

Календула: полезна, но не от давления

Календула лекарственная, известная в народе как ноготки, действительно обладает противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. Её используют для полосканий при заболеваниях горла, в виде примочек при кожных воспалениях, а также в составе средств для лечения некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Как объясняет гинеколог-эндокринолог и главный врач Лилия Афанасьева, содержащиеся в календуле тритерпены, полифенолы и флавоноиды оказывают спазмолитическое действие и могут использоваться в качестве вспомогательного средства при заболеваниях желудка и кишечника.

Однако при повышенном артериальном давлении рассчитывать на календулу не стоит.

«Спазм сосудов, возникающий при гипертонии, календула не снимает. Более того, её отвар способен снижать эффективность седативных и гипотензивных препаратов», — отмечает специалист.

Кроме того, растение считается достаточно аллергенным и противопоказано во время беременности.

Ромашка: не такая безобидная, как кажется

Ромашка аптечная обладает противовоспалительными, антисептическими и спазмолитическими свойствами. Её традиционно применяют при спазмах желудка и кишечника, болезненных менструациях, воспалительных заболеваниях горла и кожи.

Также считается, что ромашковый чай помогает расслабиться и улучшает сон.

Однако и здесь существуют ограничения.

«Ромашка относится к аллергенным растениям. Если у человека есть склонность к аллергическим реакциям, необходимо соблюдать осторожность. Кроме того, ромашка противопоказана во время беременности и грудного вскармливания, маленьким детям и людям с нарушениями свёртываемости крови», — говорит Лилия Афанасьева.

Специалист подчёркивает, что ромашка способна влиять на действие лекарственных препаратов, усиливая или, наоборот, ослабляя их эффект.

Зверобой: самый опасный из популярных травяных сборов

Зверобой считается одним из самых активных растений, используемых в фитотерапии. Он известен своими противовоспалительными, спазмолитическими и антидепрессивными свойствами.

По словам врача, некоторые компоненты зверобоя способны влиять на обмен веществ в нервной системе, воздействуя на адреналин и дофамин. Именно поэтому растение часто включают в состав натуральных успокоительных средств и растительных антидепрессантов.

Однако у зверобоя есть серьёзные побочные эффекты. Он повышает чувствительность кожи к ультрафиолету, из-за чего возрастает риск солнечных ожогов и появления пигментных пятен.

Особую опасность растение представляет для беременных женщин.

«На ранних сроках зверобой может повышать тонус матки и снижать выработку прогестерона, что увеличивает риск выкидыша. На поздних сроках он способен спровоцировать преждевременные роды», — предупреждает эксперт.

Не рекомендуется зверобой и людям с гипертонией.

«Нарушение обратного захвата адреналина под воздействием зверобоя может привести к неконтролируемому повышению артериального давления и снижению эффективности препаратов для его снижения», — подчёркивает врач.

Почему фитотерапия остаётся популярной

Популярность травяных сборов объясняется сразу несколькими причинами. Они доступны по цене, просты в применении и создают ощущение полной безопасности.

Многие люди убеждены, что если средство натуральное, то оно не может навредить организму.

Однако специалисты напоминают: это распространённое заблуждение.

«Концентрация веществ, способных снижать давление, в ромашке и календуле крайне невелика. Зато другие активные компоненты при бесконтрольном употреблении могут вызвать нежелательные последствия. В отличие от травяных сборов, лекарственные препараты проходят многоступенчатые клинические испытания и имеют доказанный профиль безопасности», — отмечает Лилия Афанасьева.

Что советуют врачи

Терапевты и клинические фармакологи рекомендуют обязательно сообщать врачу о приёме любых травяных настоев и сборов, особенно если человек уже принимает лекарства от гипертонии, депрессии, заболеваний щитовидной железы или гормональные препараты.

Даже обычный травяной чай может влиять на эффективность лечения и изменять действие медикаментов.

Календула, ромашка и зверобой действительно обладают полезными свойствами, однако считать их полностью безопасными нельзя. Особенно осторожными следует быть людям с гипертонией, гормональными нарушениями, аллергией и беременным женщинам. Прежде чем использовать фитотерапию в лечебных целях, стоит проконсультироваться с врачом и помнить: натуральное происхождение ещё не гарантирует отсутствие побочных эффектов.