Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опять залетели? Новый план по airBaltic рождается в муках 1 947

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Airbaltic

В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании "airBaltic", сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.

"Этот разговор оставил положительное впечатление, поскольку у представителей правительства сложилось объективное понимание бизнес-плана и будущего компании", - рассказал Мартынов.

На вопрос, потребуются ли в ближайшее время государственные инвестиции, Мартынов ответил, что "в настоящее время трудно судить".

"План государства сохранить 25% акций авиакомпании по-прежнему в силе. Это означает, что, скорее всего, государству также придется каким-то образом участвовать в привлечении нового капитала", - сказал Мартынов.

Он признал, что заявление в годовом отчете авиакомпании о том, что для финансирования деятельности "airBaltic" в зимнем сезоне 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 миллионов евро, по-прежнему в силе и не отменено.

Мартынов также сказал, что ситуация на Ближнем Востоке, в том числе открытие Ормузского пролива, является для авиакомпании позитивным событием, поскольку цены на топливо, скорее всего, снизятся. В то же время цены на акции других авиакомпаний выросли, что также является хорошим сигналом.

Кулбергс после встречи с представителями "airBaltic" сказал, что до сих пор ему не хватало более широкого видения деятельности компании, но теперь, ознакомившись с доступной информацией и историческими данными, у него сложилось более четкое представление о ситуации.

×
Читайте нас также:
#ближний восток #инвестиции #акции #финансирование
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Банкноты в 50 евро
Изображение к статье: Ремонт дорог
Изображение к статье: Выгрузка мусора
Изображение к статье: Усиление санкций против России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Женщина в шезлонге у бассейна
Lifenews
Изображение к статье: Белый дом
В мире
Изображение к статье: Трамп
В мире
Изображение к статье: Пачки евробанкнот
Политика
Изображение к статье: Медведь у дома
В мире животных
2
Изображение к статье: Ветер
Наша Латвия
Изображение к статье: Женщина в шезлонге у бассейна
Lifenews
Изображение к статье: Белый дом
В мире
Изображение к статье: Трамп
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео