Для полноты образа не хватает только шляпы.

Маленький котенок из Индонезии по имени Бой («Мальчик») завоевал популярность в социальных сетях благодаря своей необычной окраске, сообщает Daily Mail.

Хозяин Боя, 50-летний Индраини Вахьюдин Нур, держит несколько кошек, но именно этот котенок привлек внимание людей со всего мира благодаря своему сходству с Зорро. Над глазами котенка расположено большое черное пятно, напоминающее маску.

Бой — полуперс, и ему всего девять месяцев.

Многие называют его Зорро. У меня много кошек, но только у этого на морде маска. Он мой любимый кот!

— рассказывает хозяин.

По его словам, котенок очень избалованный и всегда хочет, чтобы его гладили, тискали и брали на руки. Он также любит играть, но ненавидит купания.

Видео с Боем набирают десятки и сотни тысяч просмотров. Индраини добавляет к роликам мелодии из фильмов про Зорро, утверждая, что это нравится питомцу.

Люди даже называют его "кошачьим вором"!

— смеется мужчина.

В комментариях Боя также сравнивают с Бэтменом, однако большинство, конечно же, видят в котенке Зорро.