На грядках в Видземе и Курземе вовсю хозяйничают оранжевые испанские слизни размером с хорошую сосиску. Дачники гадают, откуда на участках взялись эти 20-сантиметровые пришельцы, а сами вредители – могли бы – радовались бы такому гостеприимству.

У них здесь нет естественных врагов, зато есть люди, которые своими собственными руками, сами того не ведая, обустраивают для слизней «пятизвездочные курорты» с бесплатным питанием.

О том, какие привычные дачные ритуалы нужно срочно отменить, чтобы прожорливые гиганты уползли с глаз долой, рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Ошибка №1. Вечерний полив

Большинство дачников привыкли поливать огород на закате, чтобы солнце не сожгло листья, а влага за ночь напитала корни. Для испанского слизня это лучший подарок. Они ненавидят дневную жару, но как только включается шланг и сгущаются сумерки, для них начинается идеальное время. Вы буквально стелите им влажную ковровую дорожку к самым сочным грядкам.

«Вечерний полив – это самый главный триггер. От влажности зависит активность самих слизней. Любой, кто с ними сталкивался видел, как они заметно передвигаются в пасмурную дождливую погоду. Вечерний полив – это ключевой фактор. Мы знаем, что слизням для передвижения необходима влажная поверхность, чтобы выделять слизь и не высыхать. А вечерний полив, несомненно, создаёт идеальную влажную среду», – рассказывает биолог Дмитрий Сафонов.

Как правильно: Перенесите полив на раннее утро. За день верхний слой почвы успеет подсохнуть, и ночным ходокам будет гораздо сложнее передвигаться по сухой земле — их нежная кожа этого не любит.

«Нужно поливать растения утром или в первой половине дня, чтобы к вечеру верхний слой почвы подсыхал, и таким образом мы уберём этот триггер», – комментирует эксперт.

Ошибка №2. Складирование мульчи

Мульчировать грядки скошенной травой — отличный прием, но только не в пору нашествия слизней. Если положить под кабачки или клубнику толстый слой свежей зеленой травы, внутри нее начнется процесс прения, в ходе которого образуется идеальный микроклимат: темно, сыро, тепло и очень вкусно. В такой траве гиганты будут не просто прятаться от солнца, но и радостно откладывать яйца.

«Я бы сказал, что мульча – это самый настоящий инкубатор. Она я одновременно и укрытие от солнца, и дом, и еда. Днём слизни прячутся в ней от жары, а ночью выходят питаться. Особенно опасна свежая трава, она быстро начинает гнить и тем самым привлекает их», – рассказывает биолог.

Как правильно: Замените сочную зеленую мульчу на сухую хвою, крупную опилку или костру. Во-первых, они не держат столько влаги, а во-вторых, уколы нежного брюшка слизня жесткими иголками — сомнительное для него удовольствие.

Ошибка №3. Заросли травы вдоль забора

«Руки не доходят скосить» — классическая история для дальних углов участка и отрезков вдоль забора. Высокая густая трава на границе с соседями — это готовый транзитный коридор. Именно оттуда, из тени сорняков, к вам на ухоженные грядки приползают новые и новые полчища испанский слизней.

«Очевидно, что это самое прохладное и влажное убежище. Там слизни пережидают дневную жару, а рано утром или с наступлением темноты отправляются на грядки, где выращивают полезную культуру», – комментирует эксперт.

Как правильно: Выкосите «санитарную зону» шириной в метр по всему периметру участка. Лишенные укрытия слизни побоятся ползти по открытому сухому пространству.

Ошибка №4. Свалки «полезного хлама»

Оставленные прямо на земле куски рубероида, старые доски, листы фанеры или черная пленка — это готовые спальные мешки для испанских пришельцев. Днем они прячутся под этими предметами сотнями, спасаясь от зноя, а ночью выходят на охоту.

«Под мусором на участке прохладно, влажно и темно. Если добавить туда немного растительных остатков, например скошенной травы, ботвы от овощей или опавших листьев, то и во все получится, как в пятизвёздочном отеле для слизней "всё включено". Они могут жить и размножаться там годами», – резюмирует биолог Сафонов.

Как правильно: Поднимите весь хлам с земли или вынесите его за пределы участка. Если убрать доски нельзя, превратите их в ловушки: специально положите один кусок фанеры на влажную землю, а днем переверните его и соберите всех спрятавшихся там вредителей за один раз.

Помните, уничтожать собранных гигантов механически, например, лопатой прямо на грядке нельзя, сбегутся другие. Слизни по своей природе каннибалы и отлично чуют запах погибших сородичей. Сбрасывать их в ведро с крепким солевым раствором, уксусом или крутым кипятком — это самый надежный и гигиеничный способ.