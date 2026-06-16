Правительство Латвии планирует расширить список сельскохозяйственной продукции, запрещённой к ввозу из России и Беларуси. Об этом говорится в поддержанном правительством во вторник письме, подготовленном Министерством земледелия (МЗ).

Почему вопрос о запретительных санкциях снова подняли? В письме поясняется, что Кабмин получил обращение ряда депутатов Сейма, написанное еще 1 апреля 2026 года. Депутаты требовали пересмотреть действующие правила о запрещённых к ввозу в Латвию товаров из России и Беларуси. И запретить еще что-нибудь.

Сделать это не просто, поскольку за последние годы многое уже было запрещено. Но Министерство земледелия не сдается и расширяет перечень запрещённых товаров. Планируется включить в список, в частности:

живых животных;

рыбу и рыбную продукцию;

чай, специи, продукты мукомольной промышленности, семена масличных культур, растительные масла и другие сельскохозяйственные и кормовые товары;

свекловичную массу с добавлением мелассы;

– масличные жмыхи и другие твёрдые остатки, в том числе дроблёные или гранулированные, получаемые при переработке семян подсолнечника.

Как выяснилось, до сих пор часть этих товаров не подпадала под импортный запрет. Однако, как утверждается в письме, у латвийские крестьян было достаточно времени, чтобы найти альтернативные источники сырья.

Что дальше? Подготовленные поправки уже направлены на общественное обсуждение. После завершения согласования их внесут на рассмотрение Кабинета министров в установленном порядке. В том, что их примут, сомневаться не приходится.