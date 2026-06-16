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Из Россию в Латвию запретят ввозить чай, рыбу и животных. И не только из России 3 913

Политика
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Импорт из России
ФОТО: BB.LV/AI

Правительство Латвии планирует расширить список сельскохозяйственной продукции, запрещённой к ввозу из России и Беларуси. Об этом говорится в поддержанном правительством во вторник письме, подготовленном Министерством земледелия (МЗ).

Почему вопрос о запретительных санкциях снова подняли? В письме поясняется, что Кабмин получил обращение ряда депутатов Сейма, написанное еще 1 апреля 2026 года. Депутаты требовали пересмотреть действующие правила о запрещённых к ввозу в Латвию товаров из России и Беларуси. И запретить еще что-нибудь.

Сделать это не просто, поскольку за последние годы многое уже было запрещено. Но Министерство земледелия не сдается и расширяет перечень запрещённых товаров. Планируется включить в список, в частности:

  • живых животных;

  • рыбу и рыбную продукцию;

  • чай, специи, продукты мукомольной промышленности, семена масличных культур, растительные масла и другие сельскохозяйственные и кормовые товары;

  • свекловичную массу с добавлением мелассы;

– масличные жмыхи и другие твёрдые остатки, в том числе дроблёные или гранулированные, получаемые при переработке семян подсолнечника.

Как выяснилось, до сих пор часть этих товаров не подпадала под импортный запрет. Однако, как утверждается в письме, у латвийские крестьян было достаточно времени, чтобы найти альтернативные источники сырья.

Что дальше? Подготовленные поправки уже направлены на общественное обсуждение. После завершения согласования их внесут на рассмотрение Кабинета министров в установленном порядке. В том, что их примут, сомневаться не приходится.

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#сельское хозяйство #торговля #Латвия #экономика #Беларусь #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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