Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Домбрава заверил посла США в том, что крепкое сотрудничество с США важно для безопасности Латвии 1 80

Политика
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр внутренних дел Домбрава

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Домбрава встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджирос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности.

"Сотрудничество с США - основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы служат ясным подтверждением единства союзников. На этом динамичном этапе роста оборонного потенциала страны опыт и практическая поддержка США приобретают новое, еще более глубокое стратегическое значение", - указал Мелнис.

Домбрава в свою очередь отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. "Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы", - подчеркнул Домбрава.

Во время встречи должностные лица обсудили двустороннее сотрудничество Латвии и США в укреплении оборонного потенциала, военное присутствие США в Латвии, поддержку Украины и укрепление восточной границы Латвии.

×
Читайте нас также:
#США #Латвия #безопасность #геополитика #оборона #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: airBaltic Эксклюзив!
Изображение к статье: Глава МВД Янис Домбрава
Изображение к статье: Вокзал Rail Baltica в Риге
Изображение к статье: Дрон в небе

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейские у входа в супермаркет
В мире
Изображение к статье: Медведособака
В мире
1
Изображение к статье: Российский фрегат «Адмирал Григорович»
В мире
Изображение к статье: Жозимар
Спорт
Изображение к статье: В таких условиях могли бы быть размещены иностранные пленные. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Лого платформы Мистарль
Техно
Изображение к статье: Полицейские у входа в супермаркет
В мире
Изображение к статье: Медведособака
В мире
1
Изображение к статье: Российский фрегат «Адмирал Григорович»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео