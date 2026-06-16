Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны, во вторник Мелнис и министр внутренних дел Янис Домбрава встретились с послом США в Латвии Мелиссой Арджирос, чтобы обсудить сотрудничество Латвии и США в сфере обороны и инициативы по укреплению региональной безопасности.

"Сотрудничество с США - основа безопасности Латвии и всего Балтийского региона. В нынешней геополитической ситуации военное присутствие США в Латвии и совместная работа по укреплению нашего оборонного потенциала, а также восточной границы служат ясным подтверждением единства союзников. На этом динамичном этапе роста оборонного потенциала страны опыт и практическая поддержка США приобретают новое, еще более глубокое стратегическое значение", - указал Мелнис.

Домбрава в свою очередь отметил, что внутренняя безопасность Латвии является неотъемлемой частью общей безопасности государства. Кроме того, Латвия высоко ценит поддержку США в укреплении способности реагировать на современные вызовы безопасности, в том числе в предотвращении рисков нелегальной миграции, гибридных угроз и трансграничной преступности. "Крепкое сотрудничество с США является важной предпосылкой для безопасности как Латвии, так и всей Европы", - подчеркнул Домбрава.

Во время встречи должностные лица обсудили двустороннее сотрудничество Латвии и США в укреплении оборонного потенциала, военное присутствие США в Латвии, поддержку Украины и укрепление восточной границы Латвии.