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Дело было в Ла-Манше: военный корабль РФ стрелял в направлении британской яхты 0 298

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Российский фрегат «Адмирал Григорович»

Российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы после сближения с яхтой под британским флагом в Ла-Манше, пишут The Telegraph и Sky News.

По данным The Telegraph, корабль Черноморского флота РФ в последние недели находился у британских вод, в том числе сопровождал танкеры теневого флота.

Sky News сообщает, что после инцидента британские и французские корабли были приведены в боевую готовность, а сам он произошел после осмотра британским флотом попавшего под санкции танкера «Смиртос».

Российская версия: Экипаж «Адмирала Григоровича» в Ла-Манше обнаружил яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую опасным курсом на сближение, сообщили в Минобороны РФ.

Экипаж сделал несколько попыток вызвать на связь яхту под флагом Британии, однако ответа не последовало, добавили в ведомстве.

«В целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на принимаемые меры судно продолжало опасное сближение.

После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля»

Британская версия: В Британии довольно осторожно и без нагнетания комментируют инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович», который открыл предупредительный огонь по британской яхте.

Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании сообщает, что это не были выстрелы по яхте.

«Российский военный корабль произвел несколько предупредительных выстрелов вблизи яхты, зарегистрированной в Великобритании, в Ла-Манше, предварительно подав сигнал тревоги, чтобы избежать слишком близкого приближения, сообщил источник в оборонном ведомстве… Выстрелы «определенно не были произведены по яхте», добавил источник в оборонном ведомстве. Он заявил, что такой образ действий был вполне разумным», – говорится в сообщении.

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#Великобритания #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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