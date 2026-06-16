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В Миссисипи полиция открыла огонь по машине подозреваемых: погиб ребенок 0 55

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полицейские у входа в супермаркет

В штате Миссисипи началось официальное расследование обстоятельств гибели годовалого ребенка, скончавшегося в результате действий сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошел возле магазина розничной сети Walmart в городе Сенатобия, когда полицейские попытались остановить автомобиль с тремя людьми, подозреваемыми в краже. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на данные Бюро расследований штата Миссисипи.

Согласно официальной версии правоохранительных органов, после попытки остановки транспортного средства водитель направил машину в сторону полицейского, создав угрозу для его жизни. В ответ на это сотрудник полиции открыл огонь по автомобилю, который впоследствии скрылся с места происшествия. Позже стало известно, что находившиеся в машине женщины доставили годовалого Коэна Уайли в медицинское учреждение, где врачи констатировали смерть ребенка. По данным общественного деятеля Маркелла Бриджеса, представляющего интересы пострадавшей семьи, одна из находившихся в салоне женщин получила серьезные ранения.

Родственники погибшего ребенка выразили глубокое потрясение случившимся. Дедушка мальчика Карлос Хейнс охарактеризовал внука как "счастливого ребенка" и заявил, что произошедшее стало тяжелой утратой для всей семьи. В свою очередь, руководство компании Walmart выступило с заявлением, в котором выразило соболезнования в связи с трагедией и подтвердило готовность оказывать содействие следствию.

Полицейское управление Сенатобии воздержалось от детальных комментариев, ссылаясь на продолжающееся расследование, проводимое Бюро расследований штата Миссисипи. В ведомстве пообещали предоставить доступную информацию по мере проверки фактов. Офис шерифа округа Тейт, сотрудники которого также присутствовали при инциденте, отказался от общения с прессой. Специалисты начали устанавливать все обстоятельства применения силы, а также правомерность действий сотрудника полиции, приведших к гибели ребенка.

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#полиция #трагедия #преступность #насилие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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