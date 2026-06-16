В Берлине начали закрывать детские площадки и спортивные объекты из-за нашествия дубовых гусениц, которые могут быть опасны для здоровья людей, пишет Metro со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что гусеницы распространились по всем 12 районам столицы Германии. Из-за этого, в частности, уже отменили летний фестиваль в семейном центре Юнгфернхайде, а также закрыли ряд популярных городских парков, в том числе Герлитцер.

Главы районов Берлина обратились к городским властям с просьбой принять срочные меры на уровне всего города, так как нашествие гусениц представляет угрозу общественному здоровью.

Отмечается, что опасность представляют микроскопические волоски, которыми покрыты гусеницы. Они способны вызывать сильное раздражение кожи, аллергические реакции, воспаление глаз и проблемы с дыханием у людей и животных.

Ранее сообщалось, что от нашествия гусениц дубовых шелкопрядов сильнее всего пострадали округа Шарлоттенбург-Вильмерсдорф, Трептов-Кепеник, Штеглиц-Целендорф и Шпандау, где растет больше дубов, чем в других районах Берлина.