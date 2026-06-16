Глава МВД Янис Домбрава в социальных сетях отреагировал на заявления ряда общественных организаций, выразивших озабоченность тем, что министр внутренних не обеспокоен возможным нарушением международных соглашений при выдворении иммигрантов.

"Организация, поддерживающая нелегальных иммигрантов, обеспокоена тем, что выступаю за резкое выдворение нелегалов. Правильно делают! Не только будет поощряться выдворение и укрепляться охрана границ, но и обращу внимание на то, чтобы деньги государства и ЕС не попадали организациям, работающим против безопасности нашей страны", - написал Я. Домбрава.