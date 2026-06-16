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Митрофанов день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 17 июня 2026 года? 0 82

Наша Латвия
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Святитель Митрофан

17 июня 2026 года чтят память патриарха Константинопольского святителя Митрофана, который был современником императора Константина. В народе этот день носил название Митрофан-Навозник. Было принято в этот день удобрять поля и огороды.

О чем вспоминают в Церкви 17 июня 2026 года

Отец будущего патриарха Дометий был родным братом римского императора Проба. Дометий отринул язычество и перешел в христианство и, когда в Риме начались преследования христиан, со своими сыновьями Пробом и Митрофаном отправился в Византию. Там он начал брать уроки закона Божиего у епископа Тита.

Вскоре за старания и труды тот рукоположил нового ученика во пресвитера, позже по смерти учителя Дометрий занял его место. А следом митрополичью кафедру последовательно занимали сыновья. Первым Проб, а после его кончины Митрофан. Когда в Византию приехал император Константин, то был поражен не только городом, но и его митрополитом. Он взял того с собой в Рим, а потом и вовсе вернулся в Византию вместе с духовным учителем, перенеся туда столицу империи.

На I Соборе в Никее, где была осуждена арианская вера, император Константин исходатайствовал для Митрофана у святых отцов титул патриарха. Так он стал первым патриархом Константинопольским. К тому моменту Митрофан уже был глубоким старцем, он сам выбрал себе приемника Александра, а также предсказал, что за ним на кафедру будет возведен тогда еще молоденький чтец по имени Павел. Святитель ушел из жизни в 117 лет, его мощи были положены в воздвигнутом в Константинополе в его честь храме.

Смысл праздника

Вспоминается человек, стоящий в основе Константинопольской патриаршей кафедры и возвышении роли христианства в мире.

Что можно делать 17 июня 2026 года

— Принято вносить удобрения в огород.

— Нужно работать на приусадебном участке.

— Нужно максимально активно работать весь день.

— Нужно убраться в доме.

— Следует вечером накрыть для семьи стол.

Что нельзя делать 17 июня 2026 года

— Нельзя бездельничать — это большой грех.

— Нельзя поздно ложиться спать.

— Нельзя никого хлопать по плечу.

— Очень опасно купаться в открытом водоеме.

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#история #Латвия #религия #культура #традиции #патриарх
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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