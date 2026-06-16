bB.LV уже писал , что сегодня организация «Хочу помочь беженцам» в очередной раз устанавливала фанерные дощечки на могилках безхозных останков мигрантов, погибших при попытке пересечь границу с Латвией. Но интереснее другое, оказывается в Латвии, как следует из поста некоего Браунса на портале Pietiek, есть люди, которые ненавидят «Хочу помочь беженцам».

Новые новости от, на мой взгляд, предателей нашего государства и народа — организации «Хочу помочь беженцам». Эта откровенно антигосударственная группа решила установить надгробные плиты тем, кто погиб на территории Латвии после пересечения латвийско-белорусской границы и был похоронен как неопознанный.

С октября 2023 года по апрель 2026 года после пересечения латвийско-белорусской границы в Латвии погибли и были похоронены как неопознанные 11 человек. Этих людей хоронят самоуправления, на территории которых были обнаружены останки, однако дальнейшее благоустройство мест захоронения не планируется.

«Хочу помочь беженцам» решила привести в порядок места захоронения, чтобы родственники погибших искателей лучшей жизни могли посещать могилы своих близких. Надгробные плиты для неопознанных погибших нарушителей границы будут установлены на пожертвования, собранные организацией.

Напомню, что «Хочу помочь беженцам» до сих пор указывает в составе своего совета Иеву Раубишко, которая была признана виновной в незаконном ввозе сирийских мигрантов в Латвию. За это, что я считаю государственной изменой, она фактически не понесла серьёзного наказания и отделалась всего лишь 200 часами общественных работ.

Как долго такие неправительственные организации будут издеваться над нашим государством и обществом? Повторю свою старую фразу: если хочешь мигрантов — принимай их у себя дома! Не сомневаюсь, что Раубишко поселила у себя дома человек пятьдесят сомалийских мужчин. Но всем остальным эти мигранты не должны попадаться на глаза — ни на улице, ни в магазине, ни в общественном транспорте, нигде!

«Хочу помочь беженцам» характеризуют ужасное зло и ненависть к нашему народу, которые якобы прикрываются «эмпатией» и «толерантностью». Но если в Европу нужно привезти каждого нуждающегося, то кто объяснит этим людям, что тогда в Европу пришлось бы перевезти несколько миллиардов мигрантов? Если всем нужно бежать из Сомали, Пакистана, Сирии, Афганистана, Бангладеш, то даже у самой Раубишко дома не останется свободных мест.

В этой связи стоит напомнить и другую статью на LSM.lv, где журналистка Илзе Нагла рассказывает о якобы растущей ненависти к неправительственным организациям. В статье не приводится ни одной причины появления этой «ненависти», зато снова и снова упоминаются какие-то страшные крайне правые экстремисты.

Если я ненавижу «Хочу помочь беженцам» и подобных им людей, значит ли это, что я тоже крайне правый экстремист? Мне уже достаточно того, что центр Риги выглядит как Мумбаи. Человек, который живёт где-нибудь в латвийской глубинке и десять лет не был в Риге, испытал бы шок, увидев, во что превратилась наша столица. Темнокожие на каждом углу настолько, что шутка о том, что в магазине остались только два белых человека — охранник и продавец, — уже перестала быть шуткой и стала реальностью.

Пока украинские герои отдают жизни, защищая границы Европы, наши страны беспрепятственно заполняются приезжими, на которых мы уже даже не обращаем внимания. Будет ли Рига когда-нибудь снова похожа на Ригу? Теперь осталось только соревнование между тремя странами Балтии — кто первым достигнет отметки в десять тысяч индийских иммигрантов.

Ещё в 2015 году в Латвии проживало около 330 граждан Индии с временным видом на жительство. Сегодня их число уже превысило шесть тысяч. И это не считая пакистанцев, африканцев, узбеков, большого количества вьетнамцев, жителей Шри-Ланки и других.

У Латвии сейчас нет латышского будущего, если что-то не будет радикально изменено.

Одних колонизаторов советских времён сменили другие, но суть остаётся той же — мы не хозяева на своей земле. Очень скоро и мы сами станем чужими в собственной стране, как это уже произошло в Западной и Северной Европе.