Правительство Германии и командование бундесвера не приступали к созданию лагерей для военнопленных и не объявляли о создании подобных объектов. Никаких официальных заявлений или решений немецких властей о том, что страна якобы собирается массово размещать российских военнопленных» в специальных лагерях на своей территории, не существует. Утверждения об этом основаны на вырванных из контекста словах главы Земельного командования Гамбурга Курта Леонардса и манипулятивной интерпретации его выступления на оборонном симпозиуме.

В соцсетях и на пророссийских ресурсах распространяется утверждение, будто на симпозиуме «Война и мир на море» военный из Гамбурга Курт Леонардс якобы объяснял «планы распределения тысяч российских пленных по Германии и Европе». В публикациях утверждается, что Германия «готовится принимать российских военнопленных» и якобы уже продумывает, где именно их разместить.

Для усиления эффекта добавляют размытые фотографии слайдов с картами Германии и стрелками и проводят параллели с лагерями времён нацизма. (Кстати: наше главное фото к этой публикации — это миграционный центр в берлинском Тегеле в 2025 году, там жили в основном украинцы.)

На самом деле в используемом ролике капитан Курт Леонардс говорит о гипотетическом сценарии большой войны и необходимости заранее продумать общегосударственную готовность — так называемую gesamtstaatliche Verteidigung. Он рассуждает о том, что в случае масштабного конфликта могут появиться тысячи военнопленных, которых придётся где‑то содержать и распределять по Германии и другим странам Европы.

Это типичное оборонное сценарное планирование. Обсуждение того, какие задачи государство должно будет решить в случае войны (в том числе по обращению с военнопленными). А не объявление о том, что Германия уже приняла политическое решение держать на своей территории «тысячи российских пленных».

Stop Fake неоднократно фиксировал такие кейсы. Реальные или частично реальные высказывания западных политиков и военных используются для создания искаженной картины «подготовки Запада к войне». В данном случае используется та же схема. Нейтральное обсуждение военной логистики превращается в доказательство несуществующих агрессивных планов.

Впрочем, задумаемся: как элемент оборонной стратегии планирование ситуации с военнопленными вполне, наверное, уместно? Зарекаться от военной агрессии со стороны восточного соседа в Европе мало кто готов. Есть опыт обращения с военнопленными в Украине.

Учения в Нидерландах: как размещать российских военнопленных?

Реальным событием в этом контексте стали учения вооруженных сил Нидерландов. В июне нидерландская армия впервые со времен холодной войны провела полевые тесты, отработав логистику, охрану и содержание гипотетических пленных.

Что касается лагеря для пленных. Протестирован проект на 2000 человек. Бригадный генерал Николь де Вольф-Фабрициус, командующая Командованием оперативной поддержки сухопутных войск Нидерландов, заявила, что цель состоит не в том, чтобы воссоздать старые модели мест содержания под стражей.

Проект существенно отличается от традиционных представлений о лагерях для военнопленных. Вместо сторожевых вышек за территорией следят с высоких столбов, оснащенных камерами. Для передачи прямой видеотрансляции на центральный командный пункт также может быть задействован беспилотник.

Внутри лагеря задержанные размещаются в небольших белых бараках и спят на двухъярусных кроватях. Офицеры и рядовой состав не разделяются. Их селят смешанными группами примерно по 20 человек на блок. Каждый блок включает собственный внутренний дворик, а также общие душевые, столовую и медицинский пункт.

Личные вещи и гаджеты, такие как мобильные телефоны, подлежат сдаче, задержанным разрешено отправлять письма домой.