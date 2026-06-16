Популяция серебристого иглобрюха в водах вокруг Крита достигла угрожающих масштабов. Этот выходец из теплых морей превратился в настоящий бич для местных рыбаков.

У берегов Греции зафиксирован рост численности серебристого иглобрюха (Lagocephalus sceleratus). Эта тропическая рыба, также известная как серебряный фугу, за два десятилетия превратилась в главного хищника, уничтожающего местные промысловые виды. Об этом пишет портал Phys.org, со ссылкой на Греческий центр морских исследований (HCMR).

**Опасный пришелец **

Эта теплолюбивая захватчица впервые появилась в греческих водах около 20 лет назад и теперь фактически уничтожает рыболовную отрасль — одну из основ экспорта страны. У берегов Крита, крупнейшего острова Греции, уловы тают на глазах. Питаясь другой рыбой, ракообразными и кальмарами, иглобрюхи наносят каждому рыбацкому судну ущерб примерно на 8500 евро в год.

«Это всеядная рыба, она ест все, что встречает, — объясняет 65-летний рыбак Яннис Янкакис. — Кажется, ей ничто не мешает, ведь у нее нет естественных врагов среди других рыб».

Взрывной рост популяции иглобрюха — очередное доказательство того, как потепление океана влияет на экосистему. Из почти 200 видов этих рыб, живущих в теплых водах планеты, три сейчас обитают в восточном Средиземноморье. Впервые в Греции их зафиксировали в июне 2005 года, сообщает Нота Перистераки из Греческого центра морских исследований. Серебристый иглобрюх проник в Средиземное море через Суэцкий канал. Сначала его замечали лишь у Крита и Додеканесских островов, но теперь он распространился гораздо шире.

У представителей этого семейства есть клювоподобная пасть, достаточно сильная, чтобы прокусить дерево и металл. Хищники не просто объедают дневной улов — они превращают сети в лохмотья.

«Если такая укусит, палец отхватит моментально», — говорит 43-летний рыбак, Алексис Харламбакис.

Токсичный вредитель

Кроме того, хищник содержит мощнейший яд тетродотоксин, который делает рыбу токсичной.

Биолог Текла Анастасиу предупреждает об опасности: «Этот яд вызывает остановку сердца и паралич легких».

Ученые ищут способы обезвредить смертельный токсин, чтобы рыбу можно было продавать. Сейчас иглобрюх считается отходами первого класса, как потенциально опасные промышленные отбросы. По нормам Евросоюза их полагается сжигать.

«Мы пытаемся найти альтернативные пути, потребляющие меньше энергии», — говорит химик Манолис Мандалакис.

По его словам, в перспективе — производство удобрений или корма для рыб.

По мнению редакции, жалко не только рыбаков, но и туристов.