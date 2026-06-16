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ФБР предотвратило атаку дрона и снайпера на Белый дом в день рождения Трампа 0 45

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Белый дом

Федеральное бюро расследований США заявило о предотвращении предполагаемой атаки с использованием беспилотника и снайпера, которая, по данным следствия, могла быть направлена на мероприятие UFC Freedom 250 на территории Белого дома в Вашингтоне.

Как сообщили американские СМИ со ссылкой на официальные источники, событие прошло на Южной лужайке Белого дома и было приурочено ко дню рождения президента Дональда Трампа, а также к приближающемуся 250-летию независимости США.

По данным ФБР, в рамках расследования задержаны пять подозреваемых, которых считают причастными к подготовке возможной атаки. Ведомство утверждает, что план включал использование беспилотника и снайперского оружия.

Операция по предотвращению угрозы проводилась совместно с другими силовыми структурами. Подробности задержания и мотивы подозреваемых пока не раскрываются в интересах следствия.

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#США #дрон #белый дом
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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