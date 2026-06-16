Президент Гитанас Науседа во вторник заявил, что инциденты в воздушном пространстве Литвы лишь доказывают, что страна вступает в опасный мир, где мир больше не является чем-то само собой разумеющимся.

По его словам, Литва является мишенью, в которую постоянно летят большие или маленькие стрелы, враждебные силы годами испытывают бдительность и устойчивость страны, а гибридная война продолжается более десятилетия.

«Мы все быстрее вступаем в новый опасный мир, в котором мир больше не является чем-то само собой разумеющимся», – сказал Науседа, выступая с годовым докладом в Сейме.

«Сегодня мы должны сами себе признать, что окружение Литвы стремительно меняется, и мы обязаны меняться вместе с ним», – добавил он.

В последние месяцы в странах Балтии фиксировались инциденты, когда военные дроны пересекали воздушное пространство стран и взрывались на их территории. Жертв пока не было.

Как сообщал bb.lv, Науседа требует, чтобы Литва осталась литовской.