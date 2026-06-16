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Наша служба и опасна и трудна - работникам культуры доплатят за риск 1 174

Наша Латвия
Дата публикации: 16.06.2026
LETA
Изображение к статье: Министр культуры Пунтулис
ФОТО: Виталий Вавилкин

Сегодня правительство решило перераспределить средства в бюджете Министерства культуры (KM), направив дополнительное финансирование на повышение зарплат сотрудников учреждений культурного наследия.

В Министерстве культуры поясняют, что необходимость выделения средств связана с тем, что участие работников учреждений культурного наследия в выполнении задач по управлению кризисами, гражданской защите и кибербезопасности выходит за рамки их первоначальных должностных обязанностей. Сотрудники должны обеспечивать сохранность культурных ценностей в условиях повышенных рисков безопасности, реализовывать превентивные и оперативные меры, поддерживать непрерывность работы учреждений и защищать цифровые ресурсы.

В министерстве считают, что для выполнения этих задач, мотивации работников и удержания специалистов необходимо повысить оплату труда, приведя её в соответствие с фактическим объёмом работы, уровнем ответственности и рисков. Кроме того, в KM отмечают, что средняя зарплата работников учреждений культурного наследия существенно уступает средней зарплате в государственном секторе в 2025 году, несмотря на высокие требования к архивистам, библиотекарям, музейным и другим специалистам.

Для повышения зарплат планируется перераспределить 1 187 946 евро из расходов на товары и услуги в фонд оплаты труда учреждений культурного наследия. Средства распределят следующим образом:

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#зарплата #безопасность #финансирование
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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