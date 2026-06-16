Завершена основная часть работ по строительству путепровода с улицы Твайка на Кундзиньсалу, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Возведены конструкции путепровода и эстакад, почти на всем протяжении инженерного сооружения длиной 863,5 м уложен верхний слой асфальтового покрытия. Также построена большая часть предусмотренной проектом транспортной инфраструктуры.

С начала июня на верхний слой покрытия путепровода уложено почти 2000 тонн асфальта. В настоящее время продолжаются работы по асфальтированию улицы Твайка и новой дорожной сети на прилегающей территории.

Проект предусматривает создание нового транспортного соединения между улицей Твайка, Кундзиньсалой и территорией Рижского свободного порта. Путепровод пересекает протоку Саркандаугавы, три железнодорожных пути и надземный нефтепровод, а также соединяется с ранее построенным путепроводом Даудерсалас.

На путепроводе предусмотрено по две полосы движения в каждом направлении, инфраструктура для пешеходов и велосипедистов. Проект предусматривает строительство тротуаров, лифтов и лестниц, установку технических средств организации дорожного движения, создание системы отвода дождевой воды и благоустройство прилегающей территории.

Сегодня начались испытания путепровода под нагрузкой - один из заключительных этапов строительного процесса. Во время испытаний на эстакаде размещаются специально загруженные грузовые автомобили, а инженеры проводят необходимые замеры и проверяют прочность конструкций.

Результаты испытаний подтвердят готовность сооружения к следующим этапам ввода в эксплуатацию.

Параллельно продолжаются работы по обустройству дорожной инфраструктуры, монтажу ограждений и благоустройству территории.

С учетом сложности проекта и объективных технических обстоятельств, возникших в ходе строительства, срок выполнения работ продлен до 8 октября 2026 года. После завершения строительства и проведения всех необходимых проверок путепровод планируется ввести в эксплуатацию и открыть для движения осенью этого года.

Строительные работы выполняет полное товарищество "RK Link", объединяющее ООО "Binders", ООО "Tilts" и ООО "Hanza Construction Group".

Общая стоимость проекта составляет 82,6 млн евро, из них 23 млн евро выделены в виде дотации из государственного бюджета, а 59,6 млн евро составляют заемные средства. Кроме того, проект получил софинансирование из фондов Европейского союза в размере 4,5 млн евро.