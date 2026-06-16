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Силиня наломала дров: новый премьер Кулбергс обнаружил, что Латвия движется в неправильном направлении 6 2097

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс.

Андрис Кулбергс.

Рост доли теневой экономики является точным свидетельством того, что Латвия движется в неправильном направлении, объявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

«В 2025 году доля теневой экономики в Латвии выросла до 21,8% ВВП, а зарплаты "в конвертах" составляют почти половину всей теневой экономики. Я считаю, что это точный диагноз того, что мы двигались в неверном направлении. Более того, я убежден, что реальная ситуация значительно хуже», — заявил премьер-министр.

По его мнению, проблема заключается в самой системе, которая заставляет добросовестных предпринимателей чувствовать, что их не слышат.

Кулбергс считает, что сокращать теневую экономику необходимо не за счёт усиления контроля, а за счёт создания условий, при которых легальная занятость будет выгоднее нелегальной.

По его словам, в Латвии по-прежнему слишком дорого официально трудоустраивать работников, особенно в малом бизнесе, регионах и при частичной занятости. Поэтому следует пересмотреть норму о минимальных социальных взносах в случаях, когда человек работает на единственной работе с сокращённым количеством часов.

«Если человек объективно работает на полставки, сезонно или несколько дней в неделю, работодатель вынуждает выбирать между отказом от найма сотрудника и выплатой части зарплаты в конверте», — отметил Кулбергс.

Как сообщал bb.lv, согласно данным исследования Индекса теневой экономики, в 2025 году её доля в Латвии увеличилась на 0,4 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом и достигла 21,8% ВВП.

В Эстонии доля теневой экономики выросла с 19,5% ВВП в 2024 году до 20,8% в 2025 году. В Литве, напротив, показатель снизился на 1,1 процентного пункта и составил 23,6% ВВП.

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#Латвия #зарплаты #теневая экономика #бизнес #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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