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В ЕС готовится большая реформа платежей: магазины смогут раздавать наличные 0 685

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Кассир магазина

В Евросоюзе приближается масштабное обновление правил в сфере платежей. Новые нормативные акты - Регламент о платежных услугах (PSR) и Третья директива о платежных услугах (PSD3) - затронут повседневную жизнь миллионов жителей Латвии. Они сделают покупки и переводы безопаснее, а доступ к наличным деньгам - проще и удобнее.

Одно из самых заметных нововведений - обычные магазины получат возможность выдавать клиентам наличные средства даже без совершения покупки. Это позволит превратить розничные точки в своеобразные мини-банкоматы, особенно в небольших городах и сельской местности, где настоящих банкоматов становится всё меньше. Магазины смогут делать это добровольно, с четкими лимитами (обычно до 50–150 евро за одну операцию) и обязательным указанием комиссий.

Реформа направлена прежде всего на защиту людей от мошенничества. Платежные компании будут нести большую ответственность, если не примут достаточных мер для предотвращения обмана. Усилят требования к подтверждению личности клиента, сделают строже правила для альтернативных сервисов вроде Wise, Revolut, PayPal и других. Анонимные переводы при онлайн-покупках уйдут в прошлое - принцип «знай своего клиента» станет обязательным.

Кроме того, новые правила должны повысить конкуренцию на рынке, открыть больше возможностей для технологических финансовых компаний и сделать систему в целом прозрачнее. Клиенты получат больше ясности о комиссиях, особенно при конвертации валют и снятии наличных.

Политическое соглашение по PSR и PSD3 было достигнуто еще в ноябре 2025 года. Компромиссные тексты опубликовали в апреле 2026-го. Ожидается, что документы официально примут и опубликуют в Официальном журнале ЕС в ближайшие месяцы. Применять новые нормы начнут примерно через 18–21 месяц после публикации - ориентировочно в 2027–2028 годах.

В Латвии реформу уже активно обсуждают. Эксперты Латвийского банка и представители ассоциации FinTech подчеркивают, что изменения потребуют адаптации от банков, магазинов и самих пользователей, но в итоге должны сделать финансовые услуги безопаснее и удобнее для всех.

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#магазины #Евросоюз
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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