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Россиянам не следует давать возможность наслаждаться отпуском в странах ЕС - МИД Латвии 1 151

Политика
Дата публикации: 16.06.2026
LETA
Изображение к статье: Отдыхающие на пляже

Представителям России нельзя предоставлять возможность в каком-либо формате проводить сезонный отдых в странах Европейского союза (ЕС), заявил парламентский секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Артем Уршульский, принявший во вторник в Люксембурге участие в заседании Совета ЕС по общим вопросам.

В повестку заседания были включены вопросы, касающиеся следующего многолетнего бюджета ЕС, проекта выводов заседания Европейского совета 18-19 июня, процесса упрощения законодательства ЕС, рабочей программы 18-месячного трио председательствующих в Совете ЕС стран - Ирландии, Литвы и Греции, ситуации с соблюдением ценностей ЕС в Венгрии, а также Европейского семестра 2026 года.

В ходе обсуждения проекта выводов предстоящего заседания Европейского совета Уршульский приветствовал открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой и призвал как можно скорее открыть остальные кластеры. Он также выступил за своевременное утверждение 21-го пакета санкций против России для сохранения давления на страну-агрессора.

Парламентский секретарь подчеркнул, что важно сохранять и международную изоляцию России. По его словам, российским представителям не следует предоставлять площадки для распространения пропаганды ни в сфере искусства, ни в спорте, а также возможность проводить отпуск в странах ЕС. Кроме того, бывшим участникам российских вооруженных формирований не должно быть разрешено въезжать на территорию Евросоюза.

Говоря о следующем многолетнем бюджете ЕС, Уршульский отметил, что подготовленный председательствующим Кипром переговорный документ не отражает приоритетов Латвии, особенно в вопросах безопасности и обороны, поддержки восточного приграничья и обеспечения справедливых условий конкуренции для фермеров.

Он подчеркнул, что сокращение расходов на оборону и безопасность в нынешних условиях не только неприемлемо, но и опасно, особенно если речь идет о финансировании оборонного направления Европейского фонда конкурентоспособности и Инструмента соединения Европы.

В ходе дискуссии об упрощении законодательства ЕС парламентский секретарь подтвердил поддержку Латвией дальнейшего продвижения этого процесса, отметив его положительное влияние на конкурентоспособность латвийских предприятий как на едином европейском рынке, так и на мировом уровне.

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#санкции #Латвия #безопасность #оборона #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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